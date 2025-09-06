Viernes 05 de septiembre de 2025
Gobernador Caldera anuncia rehabilitación del área académica de Niños Cantores del Zulia

La rehabilitación de espacios del edificio académico del Instituto Niños Cantores del Zulia, anunció el gobernador del estado, Luis Caldera,…

Por María Briceño

Gobernador Caldera anuncia rehabilitación del área académica de Niños Cantores del Zulia
La rehabilitación de espacios del edificio académico del Instituto Niños Cantores del Zulia, anunció el gobernador del estado, Luis Caldera, durante un recorrido por las instalaciones de esta institución insigne del pueblo zuliano, que se prepara para celebrar sus 50 años el próximo 18 de noviembre.

El gobernador Caldera informó que para la celebración del medio siglo de esta institución, se recuperarán 18 salones de clases que permitirán ampliar la cobertura y recibir más niños y niñas, para continuar con la obra de Monseñor Gustavo Ocando Yamarte.

Foto: Cortesía

En compañía del director de esta institución, el presbítero Richard Colmenares y de los secretarios regionales de Educación Superior, Enrique Parra; Cultura, Giovanny Villalobos y Deportes, Fidel Madroñero, recorrió parte de las instalaciones que fueron recuperadas en 2024 por el Gobierno Nacional del presidente Nicolás Maduro, a través de la Gran Misión Venezuela Bella.

“El presidente Nicolás Maduro le regaló el año pasado a este instituto la recuperación del teatro, de espacios y, ahora, para el próximo 18 de noviembre la Gobernación del Zulia, junto a nuestro hermano presidente y a la Vicepresidencia Sectorial de Obras y Servicios Públicos vamos a culminar 18 salones”, enfatizó el gobernador.

Foto: Cortesía

El padre Colmenares, resaltó que este regalo para el plantel en sus 50 años muestra el compromiso del presidente Maduro y del gobernador Caldera, con una institución que ha trabajado por los niños del oeste de la ciudad.

Foto: Cortesía

“Desde aquí comienza el oeste de la ciudad y con alegría profunda trabajamos en la educación zuliana y venezolana, con el deseo profundo de darle lo mejor a nuestros niños”, expresó el padre Colmenares.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Lee también: Gobernador Caldera direcciona despliegue de gobierno en el municipio Baralt

Noticia al Día/Nota de prensa

Más de 2 mil venezolanos se movilizarán a Roma para la canonización de José Gregorio Hernández y Madre Carmen Rendiles

El evento se llevará a cabo el próximo 19 de octubre
Más de 300 connacionales repatriados desde EEUU regresan a Venezuela este viernes

Este nuevo grupo de connacionales fue recibido por las autoridades
Presidente Maduro afirma que si Venezuela fuera agredida "pasaría a una etapa de lucha armada"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó este viernes que si el país fuera agredido "pasaría a una etapa…

