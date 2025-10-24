Gobernador Caldera anuncia restauración del Convento de San Francisco de Asis y la Catedral de Maracaibo durante inauguración de la Filven Zulia 2025

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció importantes avances en materia de protección patrimonial y recuperación urbana, en el contexto de la 21.ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven), que se celebra en Maracaibo del 23 al 25 de octubre.

Durante el acto inaugural, realizado en la Biblioteca Pública “María Calcaño”, Caldera informó sobre el inicio de obras de restauración en dos espacios emblemáticos de la ciudad: el Convento de San Francisco de Asís y la Catedral de Maracaibo, íconos del patrimonio religioso y arquitectónico zuliano.

“Hemos firmado un decreto para iniciar el registro del patrimonio cultural en municipios, comunas y territorios. Ayer comenzamos la recuperación del Convento de San Francisco de Asís y hoy estamos transfiriendo recursos para rehabilitar la Catedral de Maracaibo”, expresó el mandatario regional, en presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas.

La Filven Zulia 2025 se desarrolla como un espacio de encuentro literario y cultural, con una programación que incluye homenajes a las poetisas Adelfa Geovanny y Neida Atencio, pabellones dedicados a la infancia y la juventud, y exposiciones como “Expo Simón: de Niño a Libertador”.

Caldera destacó la participación de voceros culturales de distintas zonas del estado, como el Sur del Lago, la Guajira y la Costa Oriental, y reafirmó el compromiso del Ejecutivo regional con la soberanía cultural y la memoria histórica.

“La feria es un acto de resistencia y afirmación identitaria. El estado, hoy, lee, comparte y trae su poema”, concluyó, evocando el Relámpago del Catatumbo como símbolo de fuerza creativa y pertenencia zuliana.

Noticia al Día