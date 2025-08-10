Gobernador Caldera anunció una parada de 48 a 72 horas del sistema hidráulico Luciano Urdaneta para recuperar el caudal

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció en horas de la tarde de este sábado 9 de agosto que el próximo miércoles se realizará una parada de entre 48 y 72 horas en el sistema hidráulico Luciano Urdaneta, conocido como "Tule y Manuelote", con el objetivo de recuperar el caudal.

La información fue divulgada durante una rueda de prensa en los espacios del Palacio de Gobierno, ubicado en el casco central de Maracaibo, en compañía del ingeniero Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo.

Caldera resaltó que el lunes 11 de agosto se ofrecerán más detalles al respecto. La parada fue autorizada por el vicepresidente de Servicios Públicos, Jorge Márquez.

Esta acción tiene como propósito la recuperación de aguas crudas para las plantas, especialmente para el manejo de la turbidez. Además, se realizarán reparaciones en algunos diques, así como en las tuberías Tulé 1 y Tulé 2, con el objetivo de recuperar mil litros por segundo.

El gobernador explicó que esta medida forma parte del plan de recuperación del servicio de agua para seis municipios del estado, respondiendo a las exigencias del pueblo en cuanto a la turbidez y la frecuencia del suministro.

“Recordemos que en el tema del agua debemos trabajar las tres C: calidad, continuidad y, por supuesto, cantidad. Estas tres C son el eje de la valoración que estamos haciendo en toda la mesa de trabajo”, expresó Caldera.

Noticia al Día