Gobernador Caldera: Corredor de paz entre Venezuela y Colombia impulsará economía en la región zuliana

El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, indicó durante su intervención en el programa, "Sin Truco ni maña" transmitido por Unión Radio, por Diosdado Cabello y Tania, la importancia de la iniciativa impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, para crear un corredor de paz binacional.

El mandatario regional subrayó que este proyecto no solo promovería la cooperación entre ambos países, sino que también generaría un impacto significativo en el desarrollo económico y comercial, especialmente en la zona de La Guajira.

"Al tener nosotros nuestras Zonas Económicas de Paz, tenemos que impulsar la producción de la palma aceitera, la ganadería, bobino, hidrocarburos, entre otros", subrayó.

Además, mencionó la importancia del intercambio de gas como parte de los beneficios que se derivarían de esta colaboración bilateral. La propuesta busca no solo fortalecer los lazos entre Venezuela y Colombia, sino también fomentar el crecimiento en las áreas fronterizas.

Lee también: Gobernador Caldera entrega 49 transformadores y anuncia Plan de Alumbrado Público para Maracaibo

Noticia al Día/Información de Globovisión