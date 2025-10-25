Gobernador Caldera: En el aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta renovamos el compromiso de la ética y la moral

Este jueves se llevó a cabo en Maracaibo la conmemoración del 237 aniversario del natalicio del prócer zuliano Rafael Urdaneta, figura clave en la gesta independentista venezolana. El acto central tuvo lugar en la Plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el casco histórico de la ciudad, donde autoridades regionales, civiles, militares, académicas y comunitarias rindieron homenaje a su legado.

Durante la ceremonia, fueron condecorados con la Orden Lago de Maracaibo la historiadora zuliana Carmen Bohórquez, presidenta del Instituto de Estudios Fronterizos Francisco de Miranda, y el presbítero Roberto Morales, párroco de la Iglesia San José, en reconocimiento a sus 50 años de servicio e investigación.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, destacó el valor ético y moral que representa Urdaneta para las nuevas generaciones, y reafirmó el compromiso de los zulianos con los principios de justicia, educación, trabajo y vocación de servicio. “Hoy renovamos ese compromiso frente a la imagen de quien fue ejemplo de firmeza y lealtad en momentos decisivos para la historia nacional”, expresó.

En su discurso, el mandatario regional también mencionó como referentes espirituales del país al beato José Gregorio Hernández y a la beata Carmen Rendiles, resaltando su influencia en la formación de valores ciudadanos.

Como parte de la jornada, se anunció el lanzamiento del programa educativo, cultural y científico “Seamos como Urdaneta”, que beneficiará a 1.000 jóvenes becados en instituciones del estado. El proyecto busca promover el estudio del pensamiento y legado del prócer zuliano en escuelas, comunidades e instituciones públicas.

La actividad cerró con una ofrenda floral y actos culturales que resaltaron la identidad histórica del Zulia y el papel de Rafael Urdaneta como símbolo de integridad y compromiso con la nación.

