Sábado 25 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernador Caldera: En el aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta renovamos el compromiso de la ética y la moral

El acto central tuvo lugar en la Plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el casco histórico de la ciudad, donde autoridades regionales, civiles, militares, académicas y comunitarias rindieron homenaje a su legado

Por Andrea Guerrero

Gobernador Caldera: En el aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta renovamos el compromiso de la ética y la moral
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este jueves se llevó a cabo en Maracaibo la conmemoración del 237 aniversario del natalicio del prócer zuliano Rafael Urdaneta, figura clave en la gesta independentista venezolana. El acto central tuvo lugar en la Plaza Rafael Urdaneta, ubicada en el casco histórico de la ciudad, donde autoridades regionales, civiles, militares, académicas y comunitarias rindieron homenaje a su legado.

Durante la ceremonia, fueron condecorados con la Orden Lago de Maracaibo la historiadora zuliana Carmen Bohórquez, presidenta del Instituto de Estudios Fronterizos Francisco de Miranda, y el presbítero Roberto Morales, párroco de la Iglesia San José, en reconocimiento a sus 50 años de servicio e investigación.

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, destacó el valor ético y moral que representa Urdaneta para las nuevas generaciones, y reafirmó el compromiso de los zulianos con los principios de justicia, educación, trabajo y vocación de servicio. “Hoy renovamos ese compromiso frente a la imagen de quien fue ejemplo de firmeza y lealtad en momentos decisivos para la historia nacional”, expresó.

En su discurso, el mandatario regional también mencionó como referentes espirituales del país al beato José Gregorio Hernández y a la beata Carmen Rendiles, resaltando su influencia en la formación de valores ciudadanos.

Como parte de la jornada, se anunció el lanzamiento del programa educativo, cultural y científico “Seamos como Urdaneta”, que beneficiará a 1.000 jóvenes becados en instituciones del estado. El proyecto busca promover el estudio del pensamiento y legado del prócer zuliano en escuelas, comunidades e instituciones públicas.

La actividad cerró con una ofrenda floral y actos culturales que resaltaron la identidad histórica del Zulia y el papel de Rafael Urdaneta como símbolo de integridad y compromiso con la nación.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

¡Gloria a ti, Casta Señora!: La Virgen Chinita se reencuentra una vez más con su amada feligresía

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Hombre intentó ahorcar a su pareja de 14 años mientras tenían relaciones sexuales en San Francisco

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Día Mundial de la Ópera: 25 de octubre

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Padre golpeó bestialmente a su bebé en plena vía pública de Barquisimeto

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Madagascar revoca la nacionalidad del expresidente Andry Rajoelina tras su derrocamiento

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Día del Artista: Recordando a Pablo Picasso y su impacto

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Eva Blanco cumple 96 años: Una vida dedicada al arte y la actuación

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Venezolanos entre dos orillas: crimen, justicia y oportunidad (Por: Abg. Juan Pablo Montiel Almeida)

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

Luka Doncic brilla con 49 puntos y lidera victoria de los Lakers sobre Wolves

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

William Contreras podría ser operado por lesión en dedo

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

Dos primos muertos al volcarse e incendiarse su camioneta en Táchira

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

El mundo celebra este 25 de octubre el Día Mundial del Karate

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Obsesionado degolló a su vecina en Barinas

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

Estadounidense pagará cadena perpetua por asesinar a su esposa venezolana en Pensilvania

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

San José Gregorio Hernández y Santa María Carmen Rendiles en la Bajada de La Chinita

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Así luce la plazoleta de la Basílica a pocas horas de celebrarse la Bajada de la Virgen Chinita

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Venezuela refuerza su defensa costera con más de 700 puntos estratégicos

Noticias Relacionadas

Viral

Adolescente pierde parte del intestino tras ingerir unos 100 imanes

Al apretarse, causaban la muerte de varias áreas de tejido por falta de sangre, lo que se conoce como necrosis por presión
Al Dia

La devoción a nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y sus milagros

Hoy miles de fieles se congregan en Maracaibo para rendir homenaje a la patrona espiritual del Zulia, y agradecer por sus milagros concedidos.
Cultura

Al ritmo de la gaita zuliana con Los Chiquinquireños la Virgen Morena comenzó a descender de su altar

Tras culminar la Eucaristía Solemne, a las seis y media de la tarde, la sagrada y venerada imagen de Nuestra…
Al Dia

Este es el manto que lucirá nuestra señora de Chiquinquirá en su Bajada

La pieza central representa el Escudo del papa León XIV”.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025