Lunes 20 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernador Caldera inaugura Zona de la Juventud Comunitaria en el municipio Cabimas

La obra es producto de un proyecto ganador en la Consulta Nacional de la Juventud, realizada el pasado 27 de julio y le ofrece a los jóvenes de la Comuna Robert Serra 2018 espacios para la recreación, formación e innovación

Por Andrea Guerrero

Foto: Cortesía
Una zona de la Juventud Comunitaria en la Comuna Robert Serra 2018 de Cabimas, inauguró este lunes 13 de octubre el Gobernador Bolivariano del Zulia, Luis Caldera, dentro de la celebración del 13 aniversario del Golpe de Timón, un discurso del presidente Hugo Chávez que marcó un punto de inflexión en la Revolución Bolivariana, centrada en la eficiencia y la transferencia del poder al pueblo.

La obra es producto de un proyecto ganador en la Consulta Nacional de la Juventud, realizada el pasado 27 de julio y le ofrece a los jóvenes de la Comuna Robert Serra 2018 espacios para la recreación, formación e innovación.

El mandatario regional estuvo acompañado del Poder Popular, de jóvenes comuneros y del alcalde del municipio Cabimas, Frank Carreño; del director de Comunas del Zulia Heiderth Rojas y del director estadal del Consejo Federal de Gobierno en la entidad, Carlos Colina.

Allí informó que, en esta etapa de la Revolución Bolivariana, en el Zulia se han culminado 1.947 obras por las comunas y los circuitos comunales, que corresponden a los primeros proyectos; mientras que en segundos proyectos se encuentran 451 en ejecución.

“La transferencia de recursos a través del fondo de compensación interterritorial nos iguala el pueblo ejecutando obras con eficiencia”, expresó el gobernador.

El alcalde Frank Carreño enfatizó que las comunas y el Poder Popular realizan grandes obras y tareas de servicio, donde los jóvenes también crecen en el buen vivir con sus propios proyectos. “El Poder Popular es una herramienta para nosotros poder avanzar en los grandes proyectos”, dijo.

Juventud comunera

La niña comunera, Eriangenis Caraballo, resaltó que esta Zona de Juventud Comunitaria cuenta con área de informática donde los niños, niñas y jóvenes podrán investigar, hacer sus tareas escolares, también para su recreación. Agradeció al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Caldera esta zona, un sueño cumplido para los jóvenes de ese espacio territorial cabimense, ubicado en la parroquia Ambrosio.

El joven promotor de la Comuna Robert Serra 2018, Edward Medina, detalló que en esta comuna hacen vida seis consejos comunales, más de 1.200 jóvenes, quienes tienen ahora este lugar para la diversión, el disfrute, la formación.

Dio a conocer que se contempla establecer cursos con Inces Comunal en el área de la juventud; así como llegar a la escuela pública donde hay niños que no tienen capacidad de acceso en el área de la tecnología.

Noticia al Día / Nota de prensa

