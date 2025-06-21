Gobernador Caldera inicia jornadas de intervención de cataratas en el marco del Plan Cayapa de la Salud

El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, dio inicio este sábado 21 de junio, a las jornadas de intervención de Cataratas, la cual forma parte del gran Plan Cayapa de la Salud Zulia 2025, donde fueron atendidos en una primera etapa 405 pacientes. Este programa involucra no solo atención en materia de infraestructura y dotación, sino también directamente a los pacientes zulianos en distintas patologías.

El gobernador Caldera explicó que los pacientes fueron captados mediante el Plan Cayapa de la Salud, a través de la VenApp del 1×10 del Buen Gobierno y en solicitudes que le han hecho directamente en los recorridos realizados por las comunidades, así como en cartas enviadas a la sede de la Gobernación.

El plan de cataratas incluye la evaluación preoperatoria, el acto quirúrgico y el postoperatorio con médicos especialistas, quienes cuentan con equipos de última generación, y con el apoyo del presidente, Nicolás Maduro.

Indicó que se resolverán entre 50 y 60 pacientes diarios, hasta cumplir con los 405 y que ya se está planificando una jornada de captación de 400 más, en los cinco municipios del Sur del Lago, para así ir abordando con este plan las cinco subregiones del estado.

Adelantó que, en evaluaciones y estudios sobre patologías oftalmológicas, las cataratas es la de mayor solicitud, pero también se registra el pterigión, conocida también como carnosidad en el ojo y enfermedades de la retina, para lo cual también se desarrollarán jornadas.

“Aquí está el Zulia que se levanta, el Zulia que tiene como prioridad la salud con el Plan Cayapa de la Salud 2025, para devolver a los pacientes su visión”, puntualizó el gobernador Caldera.

