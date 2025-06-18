Martes 23 de septiembre de 2025
Gobernador Caldera reactivará los equipos de radioterapias y braquiterapias en el Hospital Universitario de Maracaibo

El acelerador lineal de partículas es uno de lo más modernos de la entidad

Por Greily Nuñez

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, regresó al Hospital Universitario de Maracaibo, (Sahum), para inspeccionar los trabajos de rehabilitación en el área de Triaje de Adultos, laboratorio, gastroenterología y en el octavo piso de pediatría.

Lee también: Gobernador electo Luis Caldera participa en elecciones de legisladores indígenas

Foto: Will Marval

"Dijimos que el miércoles regresábamos y aquí estamos. Desde hace días comenzaron con los trabajos de remodelación en las áreas de Triaje de adulto, laboratorio, gastroenterología y en el octavo piso de pediatría para activar su funcionamiento al máximo", informó Caldera.

Asimismo, el mandatario regional anunció sobre el pago de la póliza del equipo para la realización de braquiterapias y radioterapias en pacientes oncológicos.

"La Gobernación del Zulia hizo una inversión de 21 millones de bolívares con el que cancelamos la póliza para que este acelerador lineal de partículas sea activado y comiencen en los próximos días a realizar las braquiterapias y radioterapias para los pacientes con cáncer", resaltó la primera autoridad gubernamental de la región.

El mandatario regional resaltó los avances que han tenido en tan poco tiempo. "Este Hospital tipo IV tendrán los mejores espacios y, en el caso de Triaje de adultos, será remodelado para descongestionar la emergencia".

Foto: Will Marval

El Gobernador también anunció la aprobación de otros 30 millones de bolívares para activar un segundo acelerador lineal en el Oncológico Dr. Humberto Fernández Morán, lo que significa que el estado Zulia contará con tres de estos equipos de alta tecnología.

“El Zulia tendrá la atención completa a sus pacientes oncológicos. En este momento se están aplicando tratamiento entre 100 y 110 pacientes, pero con esta inversión en el Humberto Fernández Morán ya tendríamos tres aceleradores lineales y los 331 pacientes que están esperando en el estado, personas humildes que batallan contra el cáncer, van a tener un espacio para la atención con dignidad”, explicó Caldera.

Foto: Will Marval
Foto: Will Marval
Foto: Will Marval
Foto: Will Marval
Foto: Will Marval

