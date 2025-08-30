Gobernador Caldera se reunió con alcaldes de la Guajira, Miranda y Almirante Padilla

El gobernador del estado Zulia, Ing. Luis Caldera, se reunió con los alcaldes (a) de los municipios La Guajira, Miranda y Almirante Padilla, para discutir temas de educación, salud en la frontera y la creación de un cuerpo de bomberos.

Además, también se evaluaron obras para consolidar el poder popular y la gestión municipal. Este encuentro contó con la participación de las autoridades de la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI), el Cnel. Fretzer Borges y el Coordinador de la UNES, y Eudin González, coordinador del núcleo de la UNES Guajira.

