Sábado 16 de agosto de 2025
Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

La zona es conocida como el hito №1, símbolo de soberanía del país, donde comienza el mapa de Venezuela en su frontera con la hermana República de Colombia.

Por Candy Valbuena

Foto: Cortesía
El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera y el alto mando militar de la entidad, izaron un nuevo tricolor nacional en Castilletes, en el hito №1, símbolo de soberanía del país, donde comienza el mapa de Venezuela en su frontera con la hermana Colombia.

Foto. Cortesía

“Llegamos a Castilletes, en nuestro amado municipio Guajira, con el alma de la patria y la fuerza de la unión cívico militar. (…) Con nuestros hermanos militares venimos a Castilletes, al hito №1 con una nueva bandera, con un nuevo símbolo donde nace Venezuela, en estos momentos de defensa de la Patria”, expresó el gobernador Caldera.

Reafirmó, junto a los comandantes de la Redi Occidental y la Zodi Zulia, MG Pedro González y GD Javier Magallanes, respectivamente y la primera Dama del Zulia, Rossely López de Caldera, el compromiso con la paz, la soberanía y el amor por el pueblo.

La acción marcó el inicio de la jornada de trabajo del gobernador de este sábado 16 de agosto, junto al ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayán; que incluyó la supervisión de obras de vialidad, la inauguración del Terminal Lacustre Cacique Nigale e inspección de trabajos de rehabilitación del Puente Gral. Rafael Urdaneta.

Lee también: Ministro Araguayán y gobernador Caldera inauguraron Terminal Lacustre Nigale que interconecta a Mara y Padilla

Noticia al Día/Nota de prensa

