Gobernador del Zulia estuvo presente en la "Caminata por la Vida" de la Fundación FAMAC

El gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, hizo acto de presencia en la tradicional "Caminata por la Vida", a propósito del celebrarse hoy 19 de octubre el Día Internacional de la lucha contra el Cáncer de mama.

"Hoy, #19 oct acompañamos en familia, con júbilo y esperanza, la “Caminata por la Vida” de la @fundacionfamac, por una ciudad libre de cáncer de mama, honrando a las heroínas y héroes que no se rinden en la batalla por la salud y la vida en nuestra amada región zuliana. Sigamos caminando juntos".

Desde las 6:00 de la mañana, la ciudad de Maracaibo se vistió de rosa para recibir a miles de participantes que, como todos los años, se dieron cita en la tradicional Caminata Rosa, un evento emblemático en la lucha y concientización contra el cáncer de mama.

La concentración, que tuvo como punto de partida la Vereda del Lago, se convirtió en una "marea rosa" de solidaridad y esperanza. Familias, sobrevivientes, amigos y personal de salud caminaron juntos en apoyo a la noble causa impulsada por la Fundación Amigos de la Mujer con Cáncer de Mama (FAMAC), promotores históricos de esta iniciativa.

Con un recorrido de 10 kilómetros, que cuentan con 20 puntos de hidratación, los marabinos demostraron su compromiso no solo con la prevención de la enfermedad, sino también con el apoyo integral a las pacientes que luchan contra el cáncer.

La caminata, cuyo lema este año es "por una ciudad libre de cáncer de mama" es un pilar fundamental en la recaudación de fondos que permiten a FAMAC continuar ofreciendo atención y tratamientos a la comunidad.

