Domingo 26 de octubre de 2025
Al Dia

Gobernador Luis Caldera acompañó procesión lacustre de La Chinita: "Que ese espíritu de fe y esperanza nos conduzca por caminos de paz, unidad y prosperidad"

La primera parada será en El Moján, municipio Mara, tras haber sido recibida el sábado por más de 50.000 feligreses en la ceremonia de la Bajada

Por Andrea Guerrero

Gobernador Luis Caldera acompañó procesión lacustre de La Chinita:
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este domingo 26 de octubre, desde el Malecón de Maracaibo, la Virgen de Chiquinquirá inició la tradicional Procesión Lacustre, acompañada por los Servidores de María y efectivos de la Guardia Nacional, en un emotivo recorrido por las aguas del Lago de Maracaibo para reencontrarse con sus hijos de los pueblos costeros del estado Zulia.

Ataviada con su manto lacustre, que incluye las imágenes de los primeros santos venezolanos —San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles—, la imagen sagrada partió al mediodía llevando consigo el amparo, la gracia y la esperanza de la Madre de Dios.

El acto de inicio fue presidido por el presbítero Nedward Andrade, párroco rector de la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, junto al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, la primera dama Roselyn López de Caldera, y el comandante de la Región Occidental de Defensa Integral, MG Pedro González.

Durante la ceremonia, el gobernador Caldera expresó su emoción por participar en la XXIV edición de la Procesión Lacustre, en la que la Virgen Morena visitará 19 municipios costeros, incluyendo comunidades indígenas y pescadores. La primera parada será en El Moján, municipio Mara, tras haber sido recibida el sábado por más de 50.000 feligreses en la ceremonia de la Bajada.

“Que ese espíritu de fe y esperanza recorra todos los municipios, todas las parroquias, todas las escuelas, los hospitales, todo el Zulia, para que nos conduzca por caminos de paz, de bien, de unidad y de prosperidad”, expresó el mandatario regional.

Caldera destacó que la “Reina y Señora del Saladillo” lleva un mensaje de humildad y superación, inspirado en el ejemplo de los santos venezolanos. “Nos sentimos honrados, comprometidos y unidos para seguir consolidando la fe, la devoción y la religiosidad de un pueblo que todos los días es ejemplo en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, pidió a la Virgen que bendiga el Lago, a sus pescadores, artesanos e indígenas, y que mantenga vivo el espíritu de lucha y trabajo que caracteriza al pueblo zuliano.

Noticia al Día / Nota de prensa

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá llega a El Moján en emotiva procesión lacustre

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá llega a El Moján en emotiva procesión lacustre

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Falcón experimenta crecimiento significativo en importaciones y exportaciones, según gobernador Clark

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Otro sexagenario mató a su pareja en Anzoátegui

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

Real Madrid se desquitó y superó al Barcelona en un Clásico polémico

Noticias Relacionadas

Zulia

Gobernador Luis Caldera acompañó procesión lacustre de La Chinita: "Que ese espíritu de fe y esperanza nos conduzca por caminos de paz, unidad y prosperidad"

La primera parada será en El Moján, municipio Mara, tras haber sido recibida el sábado por más de 50.000 feligreses en la ceremonia de la Bajada
Zulia

La Sagrada Réplica de la Virgen de Chiquinquirá llega a El Moján en emotiva procesión lacustre

La imagen fue trasladada por las aguas del Lago de Maracaibo, acompañada por embarcaciones decoradas con flores, cantos y banderas, en una manifestación de fe que une a las comunidades ribereñas en torno a su patrona espiritual. El recorrido culminó en el muelle local, donde cientos de fieles esperaban con oraciones, música religiosa y expresiones de gratitud
Deportes

Lando Norris ganó en México y es el nuevo líder del campeonato de la F1

Norris cerró un fin de semana espectacular al lograr también la pole position el pasado sábado, colocándose momentáneamente al frente de la lucha por el título. Su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien llegó a México como líder del campeonato, ha caído a la segunda posición con 354 puntos, mientras que Max Verstappen de Red Bull ocupa el tercer lugar con 310 unidades
Zulia

Denuncian presunto caso de maltrato animal en el sector Los Olivos, Maracaibo

Gracias a la solidaridad vecinal, ha recibido algo de alimento y ha podido hidratarse con el agua acumulada por las lluvias recientes, pero su estado de salud sigue siendo delicado

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025