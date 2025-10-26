Gobernador Luis Caldera acompañó procesión lacustre de La Chinita: "Que ese espíritu de fe y esperanza nos conduzca por caminos de paz, unidad y prosperidad"

Este domingo 26 de octubre, desde el Malecón de Maracaibo, la Virgen de Chiquinquirá inició la tradicional Procesión Lacustre, acompañada por los Servidores de María y efectivos de la Guardia Nacional, en un emotivo recorrido por las aguas del Lago de Maracaibo para reencontrarse con sus hijos de los pueblos costeros del estado Zulia.

Ataviada con su manto lacustre, que incluye las imágenes de los primeros santos venezolanos —San José Gregorio Hernández y Santa Carmen Rendiles—, la imagen sagrada partió al mediodía llevando consigo el amparo, la gracia y la esperanza de la Madre de Dios.

El acto de inicio fue presidido por el presbítero Nedward Andrade, párroco rector de la Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, junto al gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, la primera dama Roselyn López de Caldera, y el comandante de la Región Occidental de Defensa Integral, MG Pedro González.

Durante la ceremonia, el gobernador Caldera expresó su emoción por participar en la XXIV edición de la Procesión Lacustre, en la que la Virgen Morena visitará 19 municipios costeros, incluyendo comunidades indígenas y pescadores. La primera parada será en El Moján, municipio Mara, tras haber sido recibida el sábado por más de 50.000 feligreses en la ceremonia de la Bajada.

“Que ese espíritu de fe y esperanza recorra todos los municipios, todas las parroquias, todas las escuelas, los hospitales, todo el Zulia, para que nos conduzca por caminos de paz, de bien, de unidad y de prosperidad”, expresó el mandatario regional.

Caldera destacó que la “Reina y Señora del Saladillo” lleva un mensaje de humildad y superación, inspirado en el ejemplo de los santos venezolanos. “Nos sentimos honrados, comprometidos y unidos para seguir consolidando la fe, la devoción y la religiosidad de un pueblo que todos los días es ejemplo en nuestro país”, afirmó.

Finalmente, pidió a la Virgen que bendiga el Lago, a sus pescadores, artesanos e indígenas, y que mantenga vivo el espíritu de lucha y trabajo que caracteriza al pueblo zuliano.

