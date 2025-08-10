Domingo 10 de agosto de 2025
Gobernador Luis Caldera anuncia mantenimiento correctivo-preventivo al sistema hidráulico para recuperar caudal de agua

Caldera resaltó que el lunes 11 de agosto se ofrecerán más detalles al respecto

Foto: Xiomara Solano
El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció la ejecución de trabajos de mantenimiento correctivo-preventivo en el sistema hidráulico Luciano Urdaneta, conocido como la presa Tulé-Manuelote-Tres Ríos, con el fin de mejorar la calidad y caudal de agua. Para la realización de las labores se hará una parada entre 48 y 72 horas, a partir del próximo miércoles 13 de agosto.

Las obras, que estarán coordinadas por el presidente de Hidrolago, Miguel Perozo, buscan realizar reparaciones en la aducción Tres Ríos-Cerro Cochino, donde existen pérdidas de agua que han dañado la vía, así como el control de pérdida de agua en la aducción Tulé-Cerro Cochino; además, se hará el servicio a toda la tubería y al embalse para mejorar las condiciones de calidad de agua.

Acompañado del ministro para el Ecosocialismo, Ricardo Molina, el mandatario regional adelantó, el sábado 9 de agosto, que entre los trabajos a realizar destacan el abordaje al dique toma de la presa Tres Ríos, donde buzos especializados harán un proceso de reubicación de este, permitiendo disminuir la acumulación de sedimentos que afectan la calidad del agua y que reduce la frecuencia del suministro en la capital zuliana, San Francisco y seis localidades más.

Las reparaciones de roturas en la aducción se harán entre los municipios Mara y Jesús Enrique Lossada, a la altura de La Nuevecita y La Salineta.
La obra se llevará a cabo a través del Plan de Control de Pérdidas en las aducciones Tulé 3 y Tulé 1. Con estas acciones se recuperarán aproximadamente unos 1.500 litros de agua por segundo.

Para este lunes 11 de agosto, el gobernador Caldera, junto al equipo técnico de Hidrolago dirigido por su titular, ofrecerá mayores detalles técnicos de los trabajos, que persiguen optimizar el servicio de agua para los habitantes del Zulia.

Noticia al Día/Nota de prensa

