Viernes 17 de octubre de 2025
Gobernador Luis Caldera da inicio a la rehabilitación vial del casco central de Maracaibo con 6.300 toneladas de asfalto

El primer mandatario regional destacó que en total serán intervenidos más de dos kilómetros lineales y que dichos trabajos están enmarcados en el Plan Estadal de Asfaltado, ejecutándose en articulación con el Gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Alcaldía de Maracaibo, a fin de mejorar todos los accesos a esta zona tan concurrida de la ciudad.

Por José Gregorio Flores

La obra comprende más de dos kilometros de vialidad lineal y estará culminada para el 17 de noviembre. Foto: Xiomara Solano.
Este viernes 17 de octubre el Gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, dio inicio a los trabajos de rehabilitación vial del casco central de Maracaibo, con la colocación de seis mil 300 toneladas de asfalto en caliente tipo 3, obra que abarcará parte de las avenidas Padilla y Delicias, así como las calles que conducen hacia la Plaza Bolívar y la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

El primer mandatario regional destacó que en total serán intervenidos más de dos kilómetros lineales y que dichos trabajos están enmarcados en el Plan Estadal de Asfaltado, ejecutándose en articulación con el Gobierno nacional, el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y la Alcaldía de Maracaibo, a fin de mejorar todos los accesos a esta zona tan concurrida de la ciudad.

Agregó que la primera fase de esta recuperación vial podría estar terminada para el próximo sábado 25 de octubre, día previsto para la Bajada de La Chinita y que la obra podría estar culminada para el 17 de noviembre. Asimismo, indicó que el reasfaltado también beneficiará a parte de los habitantes de las parroquias Chiquinquirá, Cacique Mara y Bolívar.

“Seguimos trabajando por el Zulia y en esta ocasión llegamos a esta cuadrícula que comprende la avenida delicias hasta el puente que atraviesa la cañada Morillo, todo lo que es la calle 95 hasta llegar a la avenida Bella Vista frente a la Catedral de Maracaibo, después la Calle Derecha hasta el frente de la plazoleta de la Basílica de Chiquinquirá y sus intersecciones y finalmente la calle donde se encuentra el Poder Judicial que conecta con Padilla. Son 2.3 kilometros lineales de vialidad que estamos recuperando para las festividades de la Feria de La Chinita”, dijo el Gobernador.

En este sentido, aseguró que la rehabilitación de este importante perímetro además del asfaltado comprende su debida demarcación, señalización e iluminación, sobre todo los accesos que llevan hacia el Monumento de la Virgen Morena, cuyas instalaciones también están siendo remodeladas para que estén listas días antes de la Feria de La Chinita. “Son en esta fase 40 hectáreas del centro histórico de la ciudad, de recuperación de casas patrimoniales, la intervención que haremos en +la Plaza Baralt, el templo de Santa Bárbara, La Catedral y el convento San Francisco de Asís”, acotó Caldera.

Noticia al Día – José Gregorio Flores

Fotos: Xiomara Solano

Zulia

Zulia

Este sábado se realizará el homenaje mensual chiquinquireño con juramentación de nuevos Servidores de María

El acto podrá seguirse en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram
Viral

 Llueven miles de sapos en calles de Brasil

Las lluvias intensas hacen que los sapos y ranas salgan de charcos, lagunas o ríos para migrar o reproducirse
Nacionales

Declaran no laborables los días 19 y 20 de octubre por canonización de santos venezolanos

Es un reconocimiento a la espiritualidad, al servicio y al legado de quienes han dedicado su vida, a la fe y al bienestar del pueblo”, expresó

