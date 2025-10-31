Gobernador Luis Caldera inaugura el corredor vial Hugo Chávez en La Cañada de Urdaneta

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, en compañía del alcalde, Roberto Soto, inauguraron el corredor vial Hugo Chávez, en el municipio La Cañada de Urdaneta.

El asfaltado que cubrió seis kilómetros de vialidad es el comienzo de la amplia cobertura que le dará el Gobernador al municipio cañadero.

"Seis kilómetros de dignidad, de esfuerzo, de un alcalde que llegó a trabajar por su pueblo a escuchar a sus comunidades. Este corredor vial es una gran realidad y hoy anuncio que a partir del próximo lunes tienen siete mil toneladas más de asfalto para rehabilitar el centro y otras vías que nos has propuesto el Alcalde Soto", acotó el gobernador Caldera.

Habitantes de La Cañada de Urdaneta estuvieron presentes en la inauguración de la vialidad. "Comenzamos con buen pie porque esto mejorará nuestro municipio. De corazón nos hacía demasiada falta", decían los ciudadanos mientras caminaban junto a las autoridades por el corredor vial.

Por su parte, el Gobernador mencionó las otras vías que están abordando, como la recuperación de 80 kilómetros entre Machiques, Jesús María Semprún y la interconexión de la troncal 6 con el estado Táchira. "Las otras vías que estamos abordando es la circunvalación 1, la Lara-Zulia y el próximo martes o miércoles estaremos en el municipio Sucre para iniciar el primer tramo de la vía conocida como La Panamericana, que nos conecta con el estado Trujillo, el Zulia y Mérida", refirió Caldera.

El Gobernador también hizo énfasis en la interconexión área. "Hemos aprobado otras 5 mil 500 toneladas de asfaltado para la avenida Don Manuel Belloso, que va desde el distribuidor Sabaneta hasta la entrada del aeropuerto y sus conectores dentro de sus espacios. Seguimos avanzando", finalizó diciendo el burgomaestre.

Noticia al Día