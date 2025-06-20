Desde las instalaciones de la Biblioteca Pública del estado "María Calcaño", este viernes 20 de junio el gobernador Luis Caldera inauguró la Fiesta Zuliana del Café 2025, evento que agrupa a más de 30 empresas privadas y nuevos emprendedores.

Acompañado de la primera dama, Roselin López de Caldera, el primer mandatario regional llegó a esta importante actividad que promete impulsar la economía regional y apoyar nuevos emprendimientos.

Asimismo, también estuvo acompañado de la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, Magdelys Valbuena, el profesor Giovanni Villalobos y el diputado Arnoldo Olivares, ambos miembros de la comisión de enlace para la transición de gobierno.

