El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció este jueves 11 de septiembre un nuevo balance oficial tras la fuerte explosión registrada en una empresa de fuegos artificiales ubicada en la Zona Industrial, entre los municipios San Francisco y Maracaibo.

Según el mandatario regional, serían 482 viviendas afectadas por la explosión que alcanzó más de 6 kilómetros a la redonda.

Noticia al Día/RRSS