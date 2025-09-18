Gobernador Luis Caldera inicia recuperación de la Lara-Zulia: Serán 206 kilómetros de asfaltado y luminarias viales

En el municipio Santa Rita, en compañía de la alcaldesa, Liz Piña el mandatario regional Luis Caldera, inició un Plan de asfaltado e Iluminación de 750 luminarias Vial en 85 kilómetros de la Carretera Lara-Zulia.

Foto: Rayhands Quiroz



‎

‎Para el asfaltado en una primera fase se utilizará un total de 10 mil toneladas de asfalto caliente tipo 3 , el cual se comenzó a colocar desde este jueves 18 de septiembre, indicó el mandatario regional desde el sitio de la obra.

Alcaldesa, de Santa Rita Liz Piña.

Foto: Rayhands Quiroz



‎‎Caldera destacó que estos trabajos forman parte del Plan Regional de Asfaltado, el cual incluye la colocación de 45 mil toneladas de asfalto en 206 kilómetros de las principales arterias viales de la entidad.

Foto: Rayhands Quiroz



‎

‎“Los trabajos incluyen baqueo, carpeta asfáltica, demarcación, colocación de ojos de gato y la instalación de lámparas led, que le corresponderá a Corpoelec”.

Foto: Rayhands Quiroz

Se dio inicio al asfaltado de13 kilómetros desde el peaje de Santa Rita hasta el Distribuidor San Benito, entrada del municipio Cabimas.

Foto: Rayhands Quiroz

Caldera se refirió al estado en que se encuentra la importante arteria vial y señaló:"Todo está muy comprometido, la base, las subbases, alcantarillas".

Foto: Rayhands Quiroz

Por lo que anunció que una segunda fase de este programa, será el asfaltado desde Valmore Rodríguez, hasta los municipios Cabimas y Santa Rita.

Foto: Rayhands Quiroz Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Foto: Rayhands Quiroz

Fotos y Videos Rayhands Quiroz

Noticia al Día