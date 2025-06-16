Domingo 21 de septiembre de 2025
Gobernador Luis Caldera ofreció un balance de su primera semana de gestión: Mañana comienza el asfaltado de la Machiques-Colón

El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, ofreció este lunes 16 de junio desde el Palacio de los Cóndores un balance de su primera semana de gestión, asegurando que mañana inicia el asfaltado completo de la carretera Machiques-Colón y que ya el plan Cayapa de la Salud está en ejecución en todos los hospitales públicos y ambulatorios de la región.

Por José Gregorio Flores

Foto: Will Marval
En este sentido, destacó que ya se iniciaron los trabajos de refacción del área de triaje del Hospital Universitario de Maracaibo, la cual se encontraba en condiciones inapropiadas para recibir a los pacientes y que esta misma semana se culmina la remodelación del piso 9 y su unidad de diálisis, con el debido equipamiento que debe llevar para el tratamiento de las personas con diabetes.

"Ya entregamos la unidad de diálisis del hospital General del Sur, la del Hopsital Militar que tenía solo siete cupos y ahora lo incrementamos de 21 cupos para los civiles, es decir, habilitamos 14 nuevas vacantes. Con una inversión de 195 mil dólares la Gobernación del Zulia canceló a una empresa internacional las pólizas de seguros para los pacientes oncológicos", explicó Caldera.

En este sentido, indicó que el área de atención oncológica del Hospital Universitario ya cuenta con un acelerador lineal, para suprimir ese tiempo de espera que tienen muchos pacientes para sus tratamientos. Puntualizó que inicialmente se tomaron siete hospitales en la prima fase del plan "Cayapa de la Salud", pero que se optimizarán los servicios médicos en los 18 hospitales que hay en la región.

El agua turbia se debe a las lluvias

El Gobernador expresó que la turbidez del agua potable durante los últimos días se debe a las lluvias que han causado el desbordamiento de lo ríos que alimentan los principales embalses de la entidad. Aseguró que debido a esta situación el servicio tuvo que suspenderse pero que a partir de este lunes 16 de junio, se reestablece en Maracaibo a través del sistema de distribución de la represa Tulé.

Electricidad

El Gobernador comentó que desde que asumió sus funciones está en revisión permanente del sistema de generación eléctrico, con el propósito de disminuir la administración de carga. Agregó que los cortes del servicio que se registraron durante este fin de semana fue producto de las lluvias. Comentó que mediante un convenio entre la Gobernación del Zulia y Corpoelec industrial, este miércoles hará entrega de 600 transformadores destinados a Maracaibo, San Francisco y la Cañada de Urdaneta.

Vialidad

El Gobernador alegó que mañana se inician los trabajos de refacción de la carretera Machiques-Colón, que abarcará 102 kilómetros, con una inversión que podría llegar a los 15 millones de dólares. Aseguró que no es un asfaltado "de campaña" sino que será un verdadero trabajo que tiene que ver con el alumbrado, señalización y alcantarillado de toda la extensión de esta importante arteria vial.

Foto: Will Marval
Foto: Will Marval

José Gregorio Flores

Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

La Virgen del Rosario de Cabimas se viste de fiesta: Develan 15 mantos en su honor

En un acto de profunda fe y devoción, la feligresía de Cabimas, estado Zulia, participó este sábado, 20 de septiembre,…
Zulia

Lluvia, truenos y ráfagas de viento se registran en Maracaibo este domingo 21-Sep

Durante la tarde de este domingo, 21 de septiembre, se registran lluvias en gran parte de la ciudad de Maracaibo,…
Sucesos

Accidente entre moto y carro deja un herido en la calle 72 con av 3-E

Hasta el momento se desconoce la identidad del joven y buscan a sus familiares

