Gobernador Rosales entrega los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la vialidad del barrio Suramérica

El Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, continúa transformando la región para convertirla en la más próspera de Venezuela. Muestra de ello es la inauguración de los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la avenida 54A, entre calles 148 y 145B, del barrio Suramérica, parroquia "Marcial Hernández", del municipio San Francisco.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Rosales afirmó que esta es una obra muy importante. "Son casi tres kilómetros de vialidad, con una inversión de casi 350 mil dólares. Aquí hicimos un trabajo de recuperación de los colectores, sistemas de aguas servidas y blancas, aceras, brocales, señalización y demarcación; transformando esta vía por completo".

Foto: cortesía

El Gobernador destacó que continúa extendiendo la inversión a todo el municipio San Francisco, "a todo el Zulia, pendiente de todo lo relacionado con los servicios, vialidad, salud y educación, entre otros aspectos. Como dije hace algunos días: pronto vendré a inaugurar más obras, no solo de vialidad o servicios, también vamos a inaugurar el Centro Clínico Ambulatorio de El Silencio. Estamos en la calle trabajando, al frente del Zulia", afirmó.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Los alcances de esta obra comprenden una longitud intervenida de 2 mil 530 metros lineales con una área intervenida de 24 mil 607 metros cuadrados. Asimismo, se colocaron 2 mil 622 toneladas de mezcla asfáltica, luminarias de 200 watts, demarcación e instalación de señalética a lo largo de toda la vialidad.

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Lee también: Gobernación del Zulia inaugura complejo deportivo del barrio Bolívar

Noticia al Día/Nota de prensa