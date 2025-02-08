Jueves 21 de agosto de 2025
Gobernador Rosales inaugura corredores viales, inicia obras y despliega múltiples jornadas sociales en Cabimas

Este viernes visitó, junto con miembros del Gabinete de Gobierno, sectores y comunidades de Cabimas, donde se desplegaron jornadas de Mercados Populares, Barrio a Barrio, Con Buenos Ojos, inicio de obras en la Escuela Básica Estadal "Gustavo Fuenmayor", reunión con el Gabinete Ejecutivo de esa entidad e inauguración de la vialidad en la calle Panamá y del corredor víal "Hernán Alemán"

Por Andrea Guerrero

El gobernador Manuel Rosales continúa recorriendo los municipios del Zulia, para la construcción, recuperación y modernización de toda la región como la primera de Venezuela.

Este viernes visitó, junto con miembros del Gabinete de Gobierno, sectores y comunidades de Cabimas, donde se desplegaron jornadas de Mercados Populares, Barrio a Barrio, Con Buenos Ojos, inicio de obras en la Escuela Básica Estadal "Gustavo Fuenmayor", reunión con el Gabinete Ejecutivo de esa entidad e inauguración de la vialidad en la calle Panamá y del corredor víal "Hernán Alemán".

Las inauguraciones de la vialidad de la calle Panamá y del corredor vial "Hernán Alemán", resaltaron dentro de las numerosas actividades que el gobernador Manuel Rosales realizó en la ciudad de Cabimas, capital petrolera del Zulia y Venezuela. "Estas dos obras son muy importantes para Cabimas. Vamos a entregarle al pueblo, la vialidad de la calle Panamá: más de dos kilómetros de construcción, recuperación y modernización de drenajes, sistemas de aguas blancas y servidas, colectores, aceras y brocales, iluminación, asfaltado, señalización y demarcación".

Destacó que la calle Panamá va desde la Intercomunal hasta la avenida 32. Recordó el estado en el que se encontraba esta vía y cómo la entrega este día a los habitantes de Cabimas. "Hoy estamos inspeccionando y entregando obras y, además, desarrollando programas sociales. Pronto iniciaremos la construcción, recuperación y modernización de las otras vías importantes como la 34 y en pocos días volveré a Cabimas a inaugurar el Centro Clínico Ambulatorio El Lucero".

Afirmó que este es el trabajo que está realizando junto con su equipo de manera permanente y, en este caso, con Ramón Chirinos, alcalde encargado de Cabimas, "quien trabaja duro, de día y de noche, siempre preocupado".

Corredor Vial "Hernán Alemán"

Rosales, también inauguró una obra de suma importancia para la capital del petróleo: el corredor vial "Hernán Alemán", ubicado en la parroquia "Carmen Herrera". "Son varios kilómetros de vialidad que incluye la construcción de drenajes para aguas de lluvia, sistemas para aguas blancas y servidas, colectores; todo lo que significa la recuperación de aceras, brocales, señalización, demarcación e iluminación, una obra conjunta entre la Gobernación y la Alcaldía de esta entidad".

Mercados Populares

Desde el sector Los Olivitos de la parroquia "Germán Ríos Linares", donde se desplegó el Programa Mercados Populares, el Gobernador envió un emotivo saludo a todos los habitantes de Cabimas y del Zulia. Allí se ofertaron productos de primera necesidad como harina PAN, arroz Mary, embutidos, azúcar, proteínas como huevos, carne, pollo, queso y otros con subsidio hasta de 50%.

Más adelante, Rosales se trasladó a la cancha de usos múltiples Parque de los Niños, del sector Cumarebo, parroquia "Rómulo Betancourt", donde se desarrolló la Jornada de Asistencia Social Barrio a Barrio. "Aquí estamos atendiendo en consultas de medicina general, pediatría, odontología, exámenes cardiovasculares, inmunizaciones, pesquisa de diabetes e hipertensión arterial, así como peluquería y actividades recreativas”.

El Gobernador del Zulia recalcó que durante esta jornada se están colocando vacunas contra el Polio, Pentavalente, Toxoide, Fiebre Amarilla, Trivalente, además, de desparasitación, Programa que permite que tanto niños y adultos, se liberen de parásitos. "Este Programa se cruza con otros como el de antiescabiosis, sarna, piojos y liendres que estamos desarrollando en escuelas, barrios y urbanizaciones, con el objetivo de brindar atención inmediata a todas las personas".

En cuanto a otras atenciones como la médica-odontológica, pediatría y social, se suma la dotación de medicamentos gratis a la gente. "No solo es el diagnóstico, es la donación de medicinas de calidad y la evaluación médica general. En el caso de hoy, fueron atendidas más de 300 familias ".

Con Buenos Ojos

Durante la intensa gira, el gobernador Rosales se trasladó al sector La Rosa, a la Escuela "Manuel María Padrón", donde se desplegó el Programa Con Buenos Ojos que benefició a más de 600 familias residentes de los sectores La Montañita I, II, III, IV y V; Casitas de Gas Plan y Rosa Vieja. Allí se atendieron problemas de Miopía, Hipermetropía, Astigmatismo y Presbicia. Los afectados con estas patologías, recibirán sus lentes correctivos en un mes. Los casos de Pterigión, Estrabismo o Cataratas se remiten al Programa Signo Vital.

