Gobernador Rosales inauguró la Cancha de Usos Múltiples "Andrés Eloy Blanco"

El Gobernador del Zulia, Manuel Rosales, inauguró la noche de este jueves, 24 de abril, los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la Cancha de Usos Múltiples "Andrés Eloy Blanco", ubicada en la parroquia "Cecilio Acosta", de Maracaibo, la cual beneficiará a más de 47 mil habitantes con una inversión de casi 40 mil dólares.

El Gobernador saludó efusivamente a los habitantes del barrio "Andrés Eloy Blanco", en compañía de los miembros de su Gabinete de Gobierno y destacó que este espacio bellísimo que inauguró, no es solo para la actividad deportiva como el voleibol, básquet o futbolito, sino también para el desarrollo de las manifestaciones culturales como canto, danza, declamación, poesía y gaita.

Foto: cortesía

Revive el deporte y la cultura en el Zulia

Rosales resaltó que se deben construir en este espacio mesas de ping-pong, ajedrez y dominó. "Este es un gran esfuerzo que estamos realizando en todo el estado Zulia. Hemos recuperado una gran cantidad de espacios deportivos, canchas de uso múltiples como esta, estadios y otros lugares para el desarrollo del deporte que estaban en ruina, como los ambulatorios, hospitales, servicios y la vialidad. Todo lo habían destruido en la región".

Foto: cortesía

Los trabajos que la Gobernación del Zulia ejecutó es este espacio deportivo y cultural comprenden la construcción de la cerca perimetral de malla de ciclón, adecuación del sistema eléctrico, colocación de luminarias, sustitución de láminas de acerolit, pintura, instalación de tablero y gradas, demarcación para las diferentes actividades deportivas, construcción de tableros de básquet y arquerías.

Foto: cortesía

El Zulia lucha por su futuro

Por otra parte, hizo referencia que este 25 de mayo, por mandato constitucional, hay elecciones de Gobernador, representantes a la Asamblea Nacional y al Consejo Legislativo. “Algunos dicen o debaten la idea de no votar o no hacer nada. Pero el pálpito, el reclamo de la inmensa mayoría y me lo ha dicho la gente: cuidado Manuel, nos dejas solos. Tienes que seguir en la lucha Manuel. Y yo hoy lo decía: vamos a seguir en la lucha por el Zulia".

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Recalcó que el voto es uno de los pocos instrumentos que tiene el pueblo para expresarse, para manifestarse. "Han hecho de todo para que desaparezca el voto. Pero eso no lo podemos permitir. Todo el Zulia este 25 de mayo tiene que salir a votar, para obtener una esplendorosa victoria. Que vuelva a tronar el Zulia. Que suene la gaita y los tambores de San Benito en el Zulia".

Foto: cortesía

Foto: cortesía

Noticia al Día/Nota de Prensa