Gobernador Rosales inspecciona trabajos de construcción, recuperación y modernización en obras deportivas y de vialidad en Maracaibo

El gobernador Manuel Rosales Guerrero inició este martes, 5 de noviembre, la sustitución de 73 metros lineales de colector, con una tubería de 32 pulgadas, en la avenida 91 del sector Panamericano, parroquia "Caracciolo Parra Pérez", una de Ias vías más importantes de Maracaibo, así como los trabajos de construcción, recuperación y modernización en la Cancha de Usos Múltiples Valle Claro, de la parroquia "Raúl Leoni".

Rosales explicó que en el caso del colector del sector Panamericano, este se encuentra obstruido. "Se fue, como dicen los vecinos, y ahora hay que recuperarlo totalmente, para luego, revisar todos los drenajes, los sistemas de aguas servidas y proceder a la sustitución".

Señaló que este colector conecta a los barrios La Conquista, Guacaipuro, Cujicito y Panamericano. También recordó que la Gobernación trabaja en estos momentos en estos mismos sectores. “Por ejemplo, en la Escuela Básica Estadal ‘Tomás Rafael Jiménez’, en la avenida 108 de El Marite y en varias comunidades de la parroquia ‘Venancio Pulgar’. Estamos al frente del Zulia, en un esfuerzo conjunto con Corposervicios, construyendo colectores, redes de aguas blancas y servidas, así como la iluminación en la avenida 91″.

El Gobernador del Zulia visitó, además, la parroquia "Raúl Leoni", donde inició los trabajos de construcción, recuperación y modernización de la Cancha de Usos Múltiples Valle Claro. "Aquí vamos a reparar la cerca perimetral con la colocación de ciclón nuevo y pintura de aluminio, adecuación del sistema eléctrico y colocación de luminarias, pintura tipo esmalte de las estructuras metálicas de la cancha: columnas, soportes de tablero y gradas, pintura en base de piso y demarcación de las diferentes disciplinas deportivas, construcción de mesas de ping pong y ajedrez, tableros de básquet y arquerías".

Rosales destacó que este espacio se convertirá en un centro para las actividades deportivas y culturales, con una coordinación para cada área y que sea el epicentro de las actividades de toda esta comunidad. "En esta parroquia también estamos trabajando en La Rotaria, donde incluimos el Ambulatorio, ya casi concluido, así como en La Floresta, ‘Francisco de Miranda’, La Macandona, La Limpia y Circunvalación 2. Es un conjunto de obras que vamos extendiendo por toda Maracaibo, San Francisco y todo el Zulia".

Noticia al Día / Nota de prensa