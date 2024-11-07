Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Gobernador Rosales: "La Gaita es un relato vivo de nuestra identidad"

El Gobernador Manuel Rosales Guerrero, desde el Auditorio de la Universidad "Dr. Rafael Belloso Chacín", lideró el acto de entrega…

Por Hannabelle Urdaneta

Gobernador Rosales:
El Gobernador Manuel Rosales Guerrero, desde el Auditorio de la Universidad "Dr. Rafael Belloso Chacín", lideró el acto de entrega de Kits Gaiteros a universidades e institutos universitarios de la región, con el objetivo de estimular la enseñanza, promoción y difusión de uno de los íconos de la Zulianidad: La Gaita.

Rosales se dirigió a los presentes con un emotivo discurso, centrado en la gaita como expresión musical que resuena en cada rincón de nuestro hermoso estado Zulia. "Es mucho más que una simple melodía. Es un relato vivo de nuestra identidad, de nuestra historia y de nuestro amor por la región".

Orígenes
El Gobernador se paseo por los orígenes de nuestra manifestación musical por excelencia que data del siglo XIX. "La gaita tiene sus raíces en las tradiciones de nuestros ancestros quienes amalgamaron influencias indígenas, africanas y europeas. Esta fusión cultural ha dado lugar a un género musical que, no solo nos hace vibrar con su ritmo contagioso, sino que también nos conecta con nuestras raíces y nuestra historia".

Recalcó que, a través de la gaita narramos nuestras historias, celebramos nuestras festividades, le cantamos a La China, protestamos, compartimos nuestro legado y durante la época navideña, se convierte en el alma de nuestras celebraciones.

Y agregó: "las parrandas, las reuniones familiares y los encuentros con amigos se llenan de alegría y energía gracias a estas melodías que nos invitan a bailar y a cantar juntos. La gaita nos une, nos hace sentir parte de algo más grande, de una comunidad que valora sus tradiciones y su cultura".

Insistió en que su gestión está sacando del olvido los nombres y registros de grandes zulianos. "Tenemos muchos genios que han dibujado nuestra historia. Asimismo, le estamos dedicando espacio al estudio y florecimiento de la gaita y bastiones como la guaracha, la música tropical y otras manifestaciones culturales".

Los mejores
El Gobernador del Zulia recalcó que de aquí han salido los mejores animadores y la mayoría de los grandes cantantes de Venezuela. "Cuando la televisión y la radio vivieron sus mejores épocas, fueron los zulianos quienes más resaltaron. La gaita, este emblemático símbolo de nuestra identidad, ha sido parte de nuestras tradiciones durante siglos, uniendo generaciones a través de sus melodías vibrantes y su profundo legado histórico".

Sin embargo, agregó, "en un mundo en constante cambio es fundamental que, no solo preservemos la gaita, sino que también la redimensionemos y la relancemos. Preservarla significa honrar su historia, sus técnicas y su significado asegurando que las generaciones futuras conozcan y valoren su rica herencia".

Nuevos conceptos
Destacó que debemos redimensionar la gaita, adaptándola a los nuevos conceptos y estilos musicales, integrándola en una variedad de géneros que la hacen resonar en el presente. "Relanzar la gaita implica un compromiso renovado", expresó Rosales.

Apuntó que su gestión continúa desarrollando la educación y la práctica de este instrumento en las escuelas y comunidades, apoyando a los nuevos talentos y promoviendo la creación de espacios donde se puede experimentar con su sonido. "Al hacerlo, no solo revitalizamos la gaita, también fortalecemos nuestra identidad cultural y celebramos la diversidad musical que nos enriquece".

Resistencia cultural
Rosales destacó la importancia de recordar que la gaita, no es solo un género musical, es una forma de resistencia cultural en tiempos de cambios y desafíos. "La gaita ha sido un refugio para nuestras tradiciones y nuestra identidad, nos recuerda quiénes somos y de dónde venimos. Cada interpretación es una declaración de amor a nuestra tierra y a nuestra gente, un homenaje a quienes han mantenido viva esta tradición a lo largo de los años".

Invitó a todos los presentes a seguir promoviendo la gaita en nuestras escuelas, universidades y comunidades; que apoyemos a nuestros músicos, compositores y a todos aquellos que dedican su vida a mantener viva esta hermosa tradición. "Esta mañana, en este salón suenan las notas del tema Aquel Zuliano, que dedicaron Renato Aguirre y Ricardo Cepeda a la memoria del gran Ricardo Aguirre".

Hoy recibieron el Kit Gaitero la Universidad del Zulia, su Núcleo de la Costa Oriental del Lago y la Escuela de Trabajo Social; las universidades "Rafael Urdaneta", la Católica "Cecilio Acosta", "Rafael Belloso Chacín", "José Gregorio Hernández", "Alonso de Ojeda", la Pedagógica Experimental Libertador, extensiones Maracaibo y Guajira; Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño", extensiones Maracaibo y Cabimas, así como los institutos universitarios San Francisco, "Antonio José de Sucre" y Readic- Unir.

