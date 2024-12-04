Sábado 20 de septiembre de 2025
Otorgan sello Hecho en el Zulia a 56 empresas de la región para su proyección nacional e internacional

El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, encabezó, este miércoles 4 de diciembre el Acto de Otorgamiento del Sello…

Por Haroldo Manzanilla

Por Haroldo Manzanilla

Otorgan sello Hecho en el Zulia a 56 empresas de la región para su proyección nacional e internacional
El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales Guerrero, encabezó, este miércoles 4 de diciembre el Acto de Otorgamiento del Sello "Hecho en el Zulia", a 56 empresas de la región para que proyecten su marca en el ámbito nacional e internacional.

Foto: Javier Sánchez

El evento contó con la presencia de la presidenta del Consejo Legislativo del Zulia, Iraida Villasmsil, el alcalde del municipio San Francisco, Gustavo Fernández, Alex Balza, presidente de Fedecámaras-Zulia, María Marichelli, presidenta de la Cámara de Industriales,

Foto: Will Marval

Se trata de una iniciativa del empresariado zuliano con el objetivo de fortalecer el crecimiento económico del estado más allá de sus fronteras.

Foto: Javier Sánchez

El conferimiento se llevó a cabo en una ceremonia que tuvo lugar en el Hotel Tibisay del Lago, y estuvo a acompañado de los alcaldes de la región, miembros de sectores económicos y sociales que hacen vida en la entidad.

Foto: Javier Sánchez

En su intervención, el mandatario regional recordó que hace un año, aproximadamente, el papa Francisco envió un mensaje a una cumbre de empresarios que tuvo lugar en Francia y en una de sus líneas contenía una reflexión cuando el pontífice les dijo: "Ustedes se hicieron empresarios porque un día les fascinó el olor del taller, la alegría de tocar sus productos, de llevar con sus manos el trabajo y el esfuerzos, la satisfacción de ve que sus servicios son útiles". Más adelante el máximo representante de la iglesia en el mundo les recomendó: "No olviden nunca que así nació su vocación".

Foto: Javier Sánchez

Inicio mis palabras en este acto tan importante con la reflexión del Santo Padre, porque, "si algo caracteriza al zuliano, es la vocación, el trabajo, el amor por la tierra y los procesos de desarrollo a los que se enfrenta".

Más adelante el mandatario regional dijo que inspirados en el papa "podemos decir que hoy estamos haciendo historia al otorgar las primeras distinciones del sello "Hecho en el Zulia. Es un avance dijo y es otra actividad que llega a incorporarse a la idea de que el Zulia va ser la región más pujante de Venezuela".

A su juicio el este sello más que una etiqueta es una marca creada con un propósito claro y fundamental de resaltar lo auténtico, la excelencia y la rica tradición zuliana y "debo decir que desde nuestras fértiles tierras, llegando hasta la creatividad de nuestra gente, cada producto y servicio que llega al mercado tiene consigo una historia, una familia, una herencia que merece ser reconocida y valorada".

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Foto: Will Marval

Reconocimiento y prestigio para las empresas

El presidente de Fedecámaras-Zulia, Alex Balza dijo durante el acto de instalación del evento que 56 empresas reciben en esta oportunidad el sello "Hecho en el Zulia" y los llena de orgullo por el compromiso que esto representa para el desarrollo de la región.

Este sello otorga un valor agregado a las empresas diferenciándolas en el mercado, generando confianza con una promoción nacional e internacional. Las empresas certificadas serán promovidas en campaña publicitarias acezando a nuevos mercados, dijo el líder empresarial. Las empresa certificadas se convierten en embajadoras de la zulianidad promoviendo la cultura.

Exposición en Caracas "Hecho en el Zulia"

El representante del sector empresarial zuliano anunció para el próximo 8,9 y 10 de mes de mayo del 2025 la realización de una exposición denominada " Hecho en el Zulia desde Caracas", con el fin de implementar una plataforma para promover en otras regiones los productos y servicios que se ofrecen en nuestra región.

La coordinadora del comité evaluador de las empresas, María dijo que el reconocimiento representa un compromiso con la excelencia y la búsqueda continúa de la calidad para los productos y servicios que se generan en la región zuliana.

Proceso de evaluación con transparencia

Dijo que el proceso de evaluación de las empresas se llevó a cabo con rigurosidad y transparencia. Cada producto y servicio fue sometido a un análisis exhaustivo por parte del cuerpo técnico de especialistas que siguieron los lineamientos establecidos. En la primera entrega se evaluaron 596 productos y 178 servicios para un total de 774 en servicio que hoy recibieron hoy el sello "Hecho en el Zulia".

En su intervención destacó la participación de 26 empresas en el sector servicio y 30 en el sector manufactura, lo que evidencia la diversidad y el dinamismo del tejido empresarial en varios municipios y zona metropolitana, lo que "demuestra el alcance e impacto que el sello va teniendo a lo largo de nuestra geografía", refirió.

Foto: Willberth Marval

