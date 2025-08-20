Gobierno Bolivariano entrega 10 ambulancias al Cuerpo de Bomberos de Maracaibo

Este miércoles 20 de agosto, el Gobierno nacional entregó a la Alcaldía de Maracaibo diez ambulancias en el marco del Día Nacional del Bombero, y que tiene como objetivo reforzar el trabajo del cuerpo bomberil.

La entrega de estos automotores de atención a emergencias de salud, se llevó a cabo en la Plazoleta de la Basílica Nuestra Señora de la Chiquinquirá, tras una misa de Acción de Gracias oficiada por el presbítero Nedward Andrade, con la presencia del gobernador del Zulia Luis Caldera y el alcalde de Maracaibo Gian Carlo Di Martino.

Foto: Cortesía

El mandatario zuliano manifestó que con la entrega de estas ambulancias totalmente nuevas, el Zulia llega a 23 de estas, para apoyar al sistema de referencia y contra referencia del Sistema Público Nacional de Salud, así como la atención de emergencias en el caso de accidentes o incendios, entre otras contingencias en las que sean necesarias.

“Acompañamos a nuestro alcalde Gian Carlo Di Martino y al general Atencio, en esta nueva fase del Cuerpo de Bomberos de Maracaibo que, sin dudas, tiene un peso específico en toda la zona metropolitana y coordina con los Bomberos de San Francisco y del municipio Mara”, expresó el mandatario zuliano al anunciar la creación de estas instituciones en los municipios Almirante Padilla y Guajira.

Foto: Cortesía

Por su parte, el alcalde de Maracaibo, Di Martino, agradeció al presidente Nicolás Maduro y al gobernador Caldera, quien “abrió caminos para qué llegarán a Maracaibo estas unidades”. Indicó que estás no solo fortalecerán a la capital zuliana, sino que están a disposición de la Gobernación del Zulia.

Al resaltar el trabajo conjunto entre los gobiernos nacional, regional y municipal de Maracaibo para satisfacer las necesidades del pueblo, destacó que con estas 10 ambulancias, la capital zuliana cuenta con 14 para la atención de las comunidades.

Foto: Cortesía

Lee también: Gobernación del Zulia manifiesta su apoyo al presidente Nicolás Maduro

Noticia al Día/Nota de Prensa