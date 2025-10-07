Gobierno extiende atención a familias wayuu afectadas por crecida del río Paraguaipoa

El gobernador Luis Caldera y la ministra Clara Vidal, a través de la Secretaría de Pueblos Indígenas y las Secretarías de Salud y Alimentación, iniciaron una jornada de atención prioritaria a las familias wayuu afectadas por la reciente crecida del río Paraguaipoa en el municipio Guajira.

Las comunidades de la Candelaria y Uluipana, ubicadas en la parroquia Guajira, reportaron un total de 236 familias afectadas por las inundaciones en la comunidad Candelaria Uluipana.

Foto: Cortesía

Pese a las dificultades, la comisión logró llegar a la comunidad de Candelaria. Sin embargo, las condiciones de difícil acceso debido a que las comunidades se encuentran incomunicadas imposibilitaron la jornada integral completa. El equipo tuvo que movilizarse caminando durante dos horas de ida y dos de regreso.

Como resultado de este esfuerzo, se logró atender a 70 de las 236 familias inicialmente reportadas. Los insumos restantes, que incluyen medicamentos y alimentos, están resguardados estratégicamente en la entrada de la comunidad de Moina.

La Secretaría de Pueblos Indígenas coordinó con la Alcaldía del Municipio Guajira para que la entrega total de la ayuda se viabilice y complete, garantizando que todas las familias afectadas reciban la asistencia necesaria.

Foto: Cortesía

Los gobiernos nacional y regional reafirman su compromiso inquebrantable de atender las necesidades de los pueblos originarios y mantener la asistencia a las comunidades wayuu hasta superar los efectos de esta contingencia natural.

Noticia al Día/Nota de prensa