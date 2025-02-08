El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este viernes 7 de febrero que se mantienen en conversaciones con el gobierno de Colombia con el objetivo de establecer una zona de paz entre el Norte de Santander y el Zulia.

"He propuesto la creación de una Gran Zona Económica Binacional con el Norte de Santander, en Colombia, el estado Táchira y el Catatumbo, en el estado Zulia, para llevar el desarrollo social e integral en toda esta zona", precisó el jefe de Estado.

Además, Maduro anunció que la zona fronteriza con Colombia se mantiene libre de grupos armados tras el éxito de la Operación Relámpago del Catatumbo.

Por lo que destacó que la eficacia en esta acción militar fue posible por la "integración de los dos países que buscan un bien común".

Noticia al Día / VTV