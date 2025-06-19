Gobierno regional y Corpoelec acuerdan la producción de 500 transformadores por mes

Este jueves 19 de junio, tuvo lugar un convenimiento entre el Gobierno regional y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), el cual establece la producción y repotenciación de unos 500 de estos convertidores eléctricos. Iniciando así el Plan Electricidad Zulia 2025.

El anuncio lo hizo el gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera, en las instalaciones de Corpoelec en Maracaibo, donde hizo entrega de los primeros 70 transformadores, acompañado del gerente territorial de la estatal eléctrica en el Zulia, Gral. Edgar Monsalve; el candidato por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la Alcaldía de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino; gerentes, legisladores y el Poder Popular.

Explicó que se tiene prevista la producción de 120 equipos a la semana, con una meta de 500 al mes, solo con Corpoelec, lo cual será complementado con otros convenios que establecerá con empresas privadas, para resolver este año 2025 la demanda.

“Esta es una instrucción del presidente Nicolás Maduro, de nuestro vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, MG Jorge Márquez. Todo el equipo de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia se une a Corpoelec en esta batalla, para garantizar un servicio eléctrico eficiente”, manifestó.

Dentro del acuerdo suscrito, la Gobernación Bolivariana puso a disposición de la empresa nacional de electricidad 12 camiones, 10 de ellos tipo cesta y 2 tipos grúa, automotores imprescindibles para la atención de reclamos y averías y que estarán activados en Maracaibo, San Francisco y otras jurisdicciones.

El mandatario regional informó que la otra fase en materia de electricidad, es la repotenciación de los vehículos de los centros de servicios y la campaña de ahorro energético. En este sentido, refirió que se incorporará a los zulianos en esta campaña y en el plan nacional de uso de energía alternativa.

“Para el Gobierno Bolivariano del Zulia, la electricidad también es una prioridad”, acentuó el gobernador Caldera.

