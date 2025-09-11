Jueves 11 de septiembre de 2025
Principal

Gobierno y organizaciones proteccionistas rescatan a mascotas afectadas tras la explosión

Entre los escombros y el caos, vecinos y organizaciones proteccionistas se han unido para ser la voz de los más indefensos: esas mascotas que, en su vulnerabilidad, son especialmente sensibles a los ruidos y a las situaciones de pánico. Sin importar la tragedia, no han sido abandonados

Por Arelys Munda


En medio de la tragedia humana y los daños materiales causados ​​por la reciente explosión en la zona industrial de San Francisco, el gobierno y diversas organizaciones proteccionistas han unido esfuerzos para rescatar y atender a las mascotas afectadas.

Foto: Noticia Al Dia

Equipos de rescate y voluntarios de organizaciones sin fines de lucro, han desplegado un operativo de búsqueda en la zona de la explosión, priorizando a los animales que quedaron desorientados, heridos o atrapados bajo los escombros. Leonardo Jiménez, coordinador estadal de la Misión Nevado en el Zulia, lidera el operativo y ha destacado la rápida respuesta de los entes involucrados: "Desde la convocatoria del gobierno nacional, regional y municipal, nos sumamos a la atención integral de los animales que fueron afectados".

Foto: Noticia Al Dia

En un esfuerzo conjunto con bomberos y protección civil, han logrado rescatar a más de 50 animales, entre los que se encuentran aves, perros y gatos. "Los animales son parte de la familia; tenemos algunos quemados y heridos que han sido rescatados durante el día, les hemos dado atención veterinaria y primeros auxilios", afirmó Jiménez.

Leonardo Jiménez / Foto: Xiomara Solano

Además de los equipos de rescate, la colaboración de organizaciones no gubernamentales ha sido crucial. "Se han sumado organizaciones como ASODEPA, Proteccionistas Independientes y la fundación Gato Feliz. También hemos resguardado a varios animales que serán ubicados gracias al apoyo de estas distintas organizaciones", comentó.

Foto: Xiomara Solano

Se ha confirmado que varios perros y gatos, algunos con heridas graves y otros con síntomas de estrés y deshidratación, han sido rescatados y atendidos por personal de emergencia. Las autoridades han habilitado centros de atención, cerca del lugar de la explosión para atender a los animales mientras se localiza a sus dueños o se ubican en refugios donde puedan ser atendidos y cuidados correctamente.

Jiménez también declaró, que la atención continuará mañana, porque los animales son muy sensibles a los ruidos fuertes. "Estamos en una búsqueda activa para poder encontrar a esos gatos, perros o loros que están muy asustados por las explosiones, ya que son muy sensibles a sonidos fuertes y estruendosos", explicó.

El coordinador también resaltó la participación de los dueños de los animales afectados. "Afortunadamente, se han venido sumando los dueños de esos animales para reencontrarse con sus mascotas". Se espera que, con el apoyo de la comunidad, se logre rescatar a todos los animales que aún se encuentren en la zona.

En medio de la tragedia, los vecinos han mostrado una solidaridad inquebrantable . Aún sin hogar, han demostrado que no les falta corazón, al colaborar incansablemente en la búsqueda y atención de sus mascotas, probando que el amor por sus animales es más fuerte que cualquier adversidad.

Noticia Al Dia / Arelys Munda





