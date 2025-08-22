Gobiernos unen esfuerzos para impulsar la Feria de Santa Rosa de Agua

Con miras a garantizar el éxito de la tradicional Feria de Santa Rosa de Agua, representantes de los cuatro niveles de gobierno —nacional, regional, municipal y comunitario— sostuvieron una mesa de trabajo este viernes para afinar los detalles de esta emblemática celebración marabina.

La jornada permitió coordinar acciones concretas para la organización de la feria, prevista para los días 28 y 29 de agosto, con el objetivo de resaltar el valor turístico y cultural de Santa Rosa de Agua y brindar una experiencia memorable a propios y visitantes.

Entre las autoridades presentes destacaron Karen Soto, directora municipal de Turismo de Maracaibo; Rosa Lo Mónaco, directora del Fondo Municipal para el Turismo (Fomutur); e Irama Salazar, directora del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) y de la Corporación Zuliana de Turismo (Corzutur).

Salazar enfatizó que la feria representa no solo una celebración popular, sino también una oportunidad estratégica para fortalecer el turismo local. En ese sentido, subrayó la importancia de continuar con la capacitación y sensibilización de la comunidad, pilares esenciales para el desarrollo sostenible del sector en la región.

La articulación entre los distintos niveles de gobierno busca consolidar la Feria de Santa Rosa de Agua como un evento de referencia en el calendario turístico de Maracaibo, promoviendo la identidad cultural y el dinamismo económico de la zona.

Noticia al Día / Nota de prensa