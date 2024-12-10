¡Gracias! ya no hay basura en la calle 20 con 70

Gracias a la denuncia formulada el día de ayer, lunes 9 de diciembre a través de Noticia al Día, los organismos competentes hicieron lo propio y recogieron el basurero que abundaba en la calle 20 con 70 de la ciudad de Maracaibo.

En la esquina de las calles 20 con 70, antigua zona residencial, había basura por montones y hoy, los vecinos agradecen la rápida acción y esperan que esta se mantenga, sobre todo en estos días festivos donde se generan más desechos motivado a que la familia se reúne a hacer sus hallacas.

Simplemente gracias, en nombre de los moradores de la zona.

