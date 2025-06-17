Domingo 21 de septiembre de 2025
Gran Alianza por Maracaibo presentó a Adrián Romero como su candidato a la Alcaldía

En un acto celebrado este martes 17 de junio, en el Salón Mocán del Hotel Kristoff, fue presentada oficialmente la…

Por Noticia al Dia

Gran Alianza por Maracaibo presentó a Adrián Romero como su candidato a la Alcaldía
Foto: Will Marval
En un acto celebrado este martes 17 de junio, en el Salón Mocán del Hotel Kristoff, fue presentada oficialmente la candidatura de Adrián Romero a la Alcaldía de Maracaibo, respaldado por la Gran Alianza por Maracaibo, coalición que agrupa a diversas organizaciones políticas y sociales comprometidas con el futuro de la ciudad.

Bajo el lema “Unidos por la defensa de la Casa Grande”, la actividad también sirvió para anunciar a los candidatos y candidatas al Concejo Municipal de Maracaibo (CMM), quienes integran la propuesta unitaria que esta alianza llevará a los comicios del 27 de julio.

Foto: Will Marval

El evento contó con la presencia de la ex primera dama del estado Zulia, Eveling Trejo de Rosales, la ex primera dama de Maracaibo, Vanessa Linares, diputados a la Asamblea Nacional (AN), legisladores, concejales de la entidad, presidentes de las toldas políticas y demás miembros de la coalición opositora.

La Gran Alianza por Maracaibo reafirmó su compromiso con la unidad y la participación democrática de cara al proceso electoral que se avecina.

El candidato unitario a la Alcaldía de Maracaibo, Adrián Romero, aseguró que no se rendirá en esta lucha por la ciudad.

“Seguiremos luchando por esta ciudad que no se compra ni se vende”, afirmó.

Asimismo, destacó que sobre los candidatos recae una gran responsabilidad de cara al proceso del 27 de julio y ratificó su compromiso con la continuidad de la gestión iniciada en 2021.

“Maracaibo se ha convertido nuevamente en una ciudad importante de Venezuela y no vamos a permitir que nos la quiten. El trabajo no se detiene ni se detendrá jamás”, expresó, al tiempo que llamó a proteger los logros alcanzados junto a los marabinos.

Foto: Will Marval

Estos son los concejales: Yineska Contreras, José Bermúdez, Juan Urdaneta, Daniel Ponne, Luis Cabrera, Omar Molina, Alexis Porras, Rosahan Larreal, Alejandro Fernández, Emil Sulbarán, Victoria Silva, Inés González, David Umbría, Jonathan Segovia, Edgar Espina y Daniel Hernández.

Foto: Will Marval

Lee también: CNE publica cronograma oficial para las elecciones municipales

Noticia al Día/Avance

