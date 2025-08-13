Miércoles 13 de agosto de 2025
Gustavo Arquez asume presidencia de Fundamercado para impulsar la soberanía alimentaria en Zulia

Esta iniciativa permitirá optimizar la distribución de alimentos, asegurar precios justos y fortalecer la soberanía alimentaria en el estado

Por Andrea Guerrero

Gustavo Arquez asume presidencia de Fundamercado para impulsar la soberanía alimentaria en Zulia
Foto: Cortesía
En el marco de las políticas orientadas a garantizar el acceso justo y equitativo a los alimentos, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció la designación de Gustavo Arquez como nuevo presidente de la Fundación de Mercados Populares del Estado Zulia (Fundamercado).

La decisión responde al compromiso del Ejecutivo regional de consolidar un modelo de gestión alimentaria centrado en las comunidades, con énfasis en la distribución directa, el respaldo a los productores locales y la lucha contra la especulación.

Arquez, dirigente social con amplia trayectoria en el trabajo comunitario, ha desempeñado funciones como responsable de Fundacomunal en Zulia y enlace estatal de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Su experiencia territorial y vocación de servicio lo convierten en un referente del trabajo articulado entre el poder popular y las instituciones.

Desde Fundamercado, asumirá el reto de revitalizar los mercados populares, garantizar el acceso a productos esenciales y promover espacios de comercialización que beneficien directamente a las familias zulianas.

Como parte de esta estrategia, el Mercado Obrero será consolidado como un punto clave para el abastecimiento de instituciones públicas y comunidades organizadas. Esta iniciativa permitirá optimizar la distribución de alimentos, asegurar precios justos y fortalecer la soberanía alimentaria en el estado.

Noticia al Día

Temas:

