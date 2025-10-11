Habitantes de Cabimas enfrentan inundaciones con creatividad y gaitas

Las intensas lluvias registradas en el municipio Cabimas no solo han dejado calles anegadas y viviendas afectadas, sino también una serie de ocurrencias que se han viralizado en redes sociales, reflejando el ingenio y el temple del zuliano ante la adversidad.

Uno de los videos más compartidos muestra a un grupo de vecinos navegando por las calles inundadas a bordo de una lancha azul, originalmente usada para faenas de pesca.

Entre risas y comentarios, los tripulantes improvisan un recorrido por sectores residenciales convertidos en canales, mientras saludan a quienes los observan desde las aceras o desde sus casas parcialmente cubiertas por el agua.

Otra escena que ha conmovido y sacado sonrisas es la de una señora de la tercera edad, quien, desde el interior de su vivienda inundada, entona con humor y resignación una estrofa de la popular gaita zuliana: “Escampa afuera primero porque mi rancho se llueve”. El video ha sido replicado cientos de veces, acompañado de mensajes de solidaridad y admiración por su espíritu resiliente.

Estas expresiones espontáneas, aunque nacen del descontento por la falta de soluciones estructurales, también evidencian la capacidad de la comunidad para sobrellevar las dificultades con humor, música y sentido de pertenencia.

Mientras tanto, vecinos de sectores como Ambrosio, Las 40, El Golfito y casco central continúan denunciando anegaciones, fallas en el drenaje y daños materiales.

Noticia al Día / Crónicas Col / Somos Noticias Col