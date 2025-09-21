Habitantes de Sierra Maestra solicitan limpieza de terreno en La Portuaria donde siempre dejan animales muertos, camadas de gatos y basura

Habitantes de la avenida 15 con calle 2A de la urbanización Sierra Maestra, diagonal a la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), solicitaron la limpieza de un terreno situado en lo que se conoce como "La Portuaria", en donde la gente aprovechando la desidia que impera en el lugar, acostumbra a botar basura, a dejar animales muertos y camadas de gatos.

Se trata de un gran espacio en el que hace muchos años comenzó a construirse lo que iba a ser la Biblioteca Pública del municipio San Francisco, pero la obra quedó inconclusa y en consecuencia, se convirtió en un vertedero de desechos de todo tipo, además que sirve como guarida de indigentes y malandros que se reúnen para consumir sustancias psicotrópicas.

Según los habitantes de Sierra Maestra que se ven afectados por esta situación, la misma ha empeorado porque desde hace tiempo al terreno se acercan personas inescrupulosas que arrojan animales muertos y camadas de gatos que luego mueren de hambre y por la exposición al sol, generando un hedor que se mezcla con el de la basura orgánica y que se causa gran malestar a quienes residen en la zona.

La comunidad de vecinos que se ven afectados por esta problemática, hicieron un llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad y saneamiento ambiental de la zona sur, para que intervengan lo más rápido posible y se lleve a cabo una buena limpieza de ese perímetro, evitándose que siga siendo utilizado como vertedero de desechos y de animales.

Noticia al Día / José Gregorio Flores