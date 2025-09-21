Domingo 21 de septiembre de 2025
Habitantes de Sierra Maestra solicitan limpieza de terreno en La Portuaria donde siempre dejan animales muertos, camadas de gatos y basura

Se trata de un gran espacio en el que hace muchos años comenzó a construirse lo que iba a ser la Biblioteca Pública del municipio San Francisco, pero la obra quedó inconclusa y en consecuencia, se convirtió en un vertedero de desechos de todo tipo, además que sirve como guarida de indigentes y malandros que se reúnen para consumir sustancias psicotrópicas.

Por José Gregorio Flores

Los habitantes de la avenida 15 con calle 2A de Sierra Maestra denunciaron la situación de desidia que impera en el terreno de La Portuaria en San Francisco. Foto. Cortesía.
Habitantes de la avenida 15 con calle 2A de la urbanización Sierra Maestra, diagonal a la sede de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), solicitaron la limpieza de un terreno situado en lo que se conoce como "La Portuaria", en donde la gente aprovechando la desidia que impera en el lugar, acostumbra a botar basura, a dejar animales muertos y camadas de gatos.

Se trata de un gran espacio en el que hace muchos años comenzó a construirse lo que iba a ser la Biblioteca Pública del municipio San Francisco, pero la obra quedó inconclusa y en consecuencia, se convirtió en un vertedero de desechos de todo tipo, además que sirve como guarida de indigentes y malandros que se reúnen para consumir sustancias psicotrópicas.

Según los habitantes de Sierra Maestra que se ven afectados por esta situación, la misma ha empeorado porque desde hace tiempo al terreno se acercan personas inescrupulosas que arrojan animales muertos y camadas de gatos que luego mueren de hambre y por la exposición al sol, generando un hedor que se mezcla con el de la basura orgánica y que se causa gran malestar a quienes residen en la zona.

La comunidad de vecinos que se ven afectados por esta problemática, hicieron un llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad y saneamiento ambiental de la zona sur, para que intervengan lo más rápido posible y se lleve a cabo una buena limpieza de ese perímetro, evitándose que siga siendo utilizado como vertedero de desechos y de animales.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

  • Ricardo Aguirre (26%, 709 Votos)
  • Neguito Borjas (22%, 594 Votos)
  • Astolfo Romero (16%, 423 Votos)
  • Renato Aguirre (14%, 365 Votos)
  • Rafael Rincón González (5%, 137 Votos)
  • Ricardo Portillo (5%, 128 Votos)
  • Ninguno de los anteriores (4%, 101 Votos)
  • Danelo Badell (3%, 69 Votos)
  • Simón García (2%, 60 Votos)
  • Jorge Luis Chacin (2%, 59 Votos)
  • Heriberto Molina (2%, 48 Votos)

Votantes totales: 2.693

Cargando ... Cargando ...

Habitantes de Sierra Maestra solicitan limpieza de terreno en La Portuaria donde siempre dejan animales muertos, camadas de gatos y basura

Se trata de un gran espacio en el que hace muchos años comenzó a construirse lo que iba a ser la Biblioteca Pública del municipio San Francisco, pero la obra quedó inconclusa y en consecuencia, se convirtió en un vertedero de desechos de todo tipo, además que sirve como guarida de indigentes y malandros que se reúnen para consumir sustancias psicotrópicas.

INTT optimizará la gestión de vehículos inoperativos

Esta iniciativa no solo busca reforzar la eficiencia operativa, sino también garantizar la máxima transparencia en un sector vital para la economía y la seguridad vial
¡El mejor Cacao del mundo! Mérida y región Sur del Lago participaran en el Primer Congreso Internacional del rubro

El Primer Congreso Internacional del Cacao, se realizará del 22 al 24 de octubre. Su sede principal será la ciudad de Mérida, mientras que en Sur del Lago visitaran fincas modelo del ostentoso producto.

Cerrarán parcialmente la Troncal 5 en Táchira desde el 22-Sep por trabajos en la vía

Estos trabajos se llevarán a cabo entre las 11:00 pm a las 5:00 am; donde se permitirá el paso controlado de personas y motocicletas

