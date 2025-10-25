Habrá lluvias intensas y descargas eléctricas este sábado en el Zulia

El estado Zulia se encuentra bajo condiciones meteorológicas variables este sábado, con cielo parcialmente nublado y presencia de zonas poco nubladas en gran parte de su territorio. Sin embargo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) reportó la formación de células convectivas de rápida evolución, generadoras de lluvias intensas y descargas eléctricas en varios municipios.

El fenómeno se registra principalmente en áreas del eje metropolitano de Maracaibo y San Francisco, así como en zonas del Sur del Lago y la Costa Oriental, donde se han reportado precipitaciones de corta duración pero alta intensidad.

El reporte fue emitido a las 15:30 HLV, y las autoridades regionales de protección civil mantienen el monitoreo activo ante posibles afectaciones en vías terrestres, drenajes urbanos y comunidades vulnerables.

Se recomienda a la población tomar precauciones, evitar zonas de riesgo durante las lluvias y mantenerse informada a través de los canales oficiales. El llamado incluye a conductores, comerciantes y habitantes de sectores propensos a anegamientos.

Noticia al Día / Inameh