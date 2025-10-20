Hay un lindo monito suelto en El Trébol

Un lindo mono llamado de raza Cebus capucinus "Coco" estuvo suelto varias horas en la urbanización El Trébol, parroquia Luis Hurtado Higuera, municipio Maracaibo.

Según testimonios de residentes, el animal se le escapó a los dueños y cautivó a los habitantes de la comunidad, quienes jugaron con el mono y estaban fascinados. Asimismo, las personas ayudaron al propietario a recuperarlo y llevarlo a su hogar.

Una aventura por los árboles

Si bien antes de que el propietario lo encontrara, "Coco" recorrió toda la urbanización saltando de un árbol a otro, según declaraciones de los habitantes de la comunidad.

Recomendaciones de Mapache Aventura

La periodista Andrea Guerrero, informó a Noticia al Día, que Mapache Aventura, exhortó a la comunidad del Trébol, a mantener la calma, ante esta situación, aunque es mono que en varias oportunidades puede ser agresivo, este es tranquilo.

Entre las recomendaciones que dio Mapache, fue estar tranquilo, evitar alterar o atacar al mono y estar pendiente del animal.

Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

Lee también: Subasta de Citgo suma como postor a refinería de petróleo respaldada por Icahn y grupo de acreedores, según Reuters

Noticia al Día