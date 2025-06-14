Hey, ve que es en serio, los papás quieren teléfonos, y si son iPhone, ¡mejor!

A un día de la celebración del Día del Padre, una encuesta realizada en la ciudad revela un cambio en las preferencias de los homenajeados.

Atrás quedaron los tradicionales boxers y las medias; ahora, los padres marabinos apuntan más alto, con la tecnología a la cabeza de sus listas de deseos y un denominador común: disfrutar el día en compañía de sus seres queridos.

¿Qué regalar? Los padres piden más que calcetines

La encuesta muestra que la paciencia con los regalos convencionales se ha agotado para muchos. Fredy Gómez lo expresó claramente: "Ya no queremos ni bóxers ni medias, queremos un teléfono". Fredy, además, anhela pasar su día "con su familia y con su papá disfrutando".

Esta tendencia es compartida por otros. Maicol Ferrebu manifestó su hartazgo de recibir "medias, bóxers, suéter, cartera y perfume", y su deseo de algo "mejor como un teléfono nuevo porque el que tiene ya no aguanta más".

De manera similar, Ronal Sánchez no dudó en expresar su aspiración a un "iPhone 16 Pro Max", esperando que su deseo se cumpla para pasar el día "bien en familia, en paz y con muchas bendiciones".

Sin embargo, las peticiones no se limitan a los dispositivos móviles. Algunos padres apuntan aún más alto, como el señor Ángel Eduardo, quien desea un carro y quiere celebrar "bien con su familia y hermanos".

Por otro lado, la encuesta también recogió deseos más modestos o centrados en lo afectivo. Gregorio Segovia afirmó con sencillez: "Lo que mis hijas quieran darme, si me dan amor bien recibido y si me dan un regalo bienvenido sea ese día la pasaré en familia".

Por su parte, Andri Torres pidió "una fragancia Dolce & Gabbana The One hombre" y anhela pasarla "bien sabroso con su esposa y sus hijos".

El valor de la compañía familiar

Más allá de los obsequios materiales, un deseo que une a la gran mayoría de los encuestados es la importancia de pasar tiempo de calidad con sus familias.

Desde Fredy Gómez hasta el joven Palmar, quien comentó que quiere "pasar el Día del Padre con su hija y familia", la preferencia es clara: la celebración ideal incluye la presencia de sus seres queridos. Ronal Sánchez y Andri Torres, a pesar de sus específicos deseos de regalos, también enfatizaron el valor de la compañía familiar para su día especial.

La búsqueda continúa para algunos

Mientras tanto, la búsqueda del regalo perfecto sigue en marcha para algunos. La joven Mariana García compartió que ya tiene su obsequio: "una cartera y un perfume", demostrando que los clásicos aún tienen su lugar entre las opciones de compra.

En síntesis, la encuesta revela una inclinación predominante de los padres marabinos hacia regalos "ostentosos", que van desde un iPhone 16 Pro Max hasta vehículos, lo que refleja un cambio en las expectativas de obsequios.

No obstante, este deseo de bienes materiales se complementa y en muchos casos, se ve superado por la aspiración a disfrutar de un día de calidad, paz y bendiciones en compañía de sus familias.

Texto: Bleidys Sanchez / pasante

Fotos: Bleidys Sanchez/ pasante