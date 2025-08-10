Domingo 10 de agosto de 2025
Al Dia

Hidrolago activa cronograma de abastecimiento en la red media de la matriz Campo Elías en Cabimas

Se activó en 5 parroquias

Por Andrea Guerrero

Hidrolago activa cronograma de abastecimiento en la red media de la matriz Campo Elías en Cabimas
La empresa Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) informó la activación del cronograma de abastecimiento en la Red Media correspondiente a la Matriz Campo Elías, con el propósito de garantizar el suministro de agua potable en diversas parroquias del municipio Cabimas.

El servicio se encuentra operativo en los siguientes sectores, distribuidos en cinco parroquias:

🔹 Parroquia Punta Gorda Comandante Lucas Diamante, Centro Comercial Makro, Centro Comercial Costa Mall, Campo Unido, Vista Bella, El Swiche, Planta Eléctrica Pedro García, Liceo Militar Pedro García, Brisas del Lago, Gran Mariscal, Punta Gorda.

🔹 Parroquia Jorge Hernández Barrio Inos, Negro Primero, Hugo Albornoz, El Lucero, San Vicente, Postes Negros, Monte Claro, Barlovento, Campo Lindo, José Félix Ribas, La Pastora, Libertador, El Carmen, Santa Cruz.

🔹 Parroquia Rómulo Betancourt Médanos I y II, Campo Alegre, 12 de Octubre, Delicias Nueva.

🔹 Parroquia San Benito Primero de Mayo, Campo Elías, 23 de Enero, Unión, La H.

🔹 Parroquia Germán Ríos Linares Campo Alegre, 12 de Octubre.

Hidrolago destacó que este operativo forma parte de su plan de distribución progresiva, orientado a mejorar el acceso al agua potable en zonas priorizadas del municipio. La empresa exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a reportar cualquier irregularidad en el servicio.

Este despliegue refuerza el compromiso de Hidrolago con la optimización del sistema hídrico en la Costa Oriental del Lago, contribuyendo al bienestar de las comunidades cabimenses.

Noticia al Día / Hidrolago

Al Dia

Sismo de magnitud 4.9 sacude el Valle del Cauca

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), responsable del seguimiento de la actividad sísmica en el país, confirmó el evento.
Entretenimiento

"El éxito de Venezuela radica en su diversidad cultural": María Peinado, Miss Zulia 2024

La exquisita belleza de la mujer venezolana sigue impresionando al mundo entero con su encanto, garbo e inteligencia, esta vez bajo la estampa de la escultural modelo de raza wayúu, María Peinado, Miss Zulia 2024, quien recientemente sostuvo un encuentro con diferentes medios de comunicación en Maracaibo, para agradecer el apoyo que ha tenido y exponer la labor social que viene emprendiendo en su tierra natal Paraguaipoa.
Zulia

Secretaría de Cultura y Galerías Mall firmarán convenio para actividades gratuitas

La información la suministró el secretario de Cultura, Giovanny Villalobos, el pasado viernes 8 de agosto, tras asistir, en representación del gobernador Luis Caldera, al acto de reinauguración de la pista de hielo del mencionado centro comercial, que estuvo cerrada durante 12 años
Nacionales

Turismo ruso dinamiza la economía de Nueva Esparta durante la temporada vacacional

La mandataria informó que cada diez días llegan nuevos grupos de visitantes provenientes de Rusia, especialmente a las islas de Margarita y Coche, lo que ha contribuido al crecimiento de la actividad económica local.

