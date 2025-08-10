Hidrolago activa cronograma de abastecimiento en la red media de la matriz Campo Elías en Cabimas

La empresa Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) informó la activación del cronograma de abastecimiento en la Red Media correspondiente a la Matriz Campo Elías, con el propósito de garantizar el suministro de agua potable en diversas parroquias del municipio Cabimas.
El servicio se encuentra operativo en los siguientes sectores, distribuidos en cinco parroquias:
🔹 Parroquia Punta Gorda Comandante Lucas Diamante, Centro Comercial Makro, Centro Comercial Costa Mall, Campo Unido, Vista Bella, El Swiche, Planta Eléctrica Pedro García, Liceo Militar Pedro García, Brisas del Lago, Gran Mariscal, Punta Gorda.
🔹 Parroquia Jorge Hernández Barrio Inos, Negro Primero, Hugo Albornoz, El Lucero, San Vicente, Postes Negros, Monte Claro, Barlovento, Campo Lindo, José Félix Ribas, La Pastora, Libertador, El Carmen, Santa Cruz.
🔹 Parroquia Rómulo Betancourt Médanos I y II, Campo Alegre, 12 de Octubre, Delicias Nueva.
🔹 Parroquia San Benito Primero de Mayo, Campo Elías, 23 de Enero, Unión, La H.
🔹 Parroquia Germán Ríos Linares Campo Alegre, 12 de Octubre.
Hidrolago destacó que este operativo forma parte de su plan de distribución progresiva, orientado a mejorar el acceso al agua potable en zonas priorizadas del municipio. La empresa exhortó a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a reportar cualquier irregularidad en el servicio.
Este despliegue refuerza el compromiso de Hidrolago con la optimización del sistema hídrico en la Costa Oriental del Lago, contribuyendo al bienestar de las comunidades cabimenses.
Noticia al Día / Hidrolago