Martes 30 de septiembre de 2025
Principal

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Entre los sectores atendidos destacan Veritas, Santa Bárbara 1 y 2, Barrio 12 de Octubre, Altos de Milagro Norte, Tierra Negra, Valle Frío, Primero de Agosto, Cuatricentenario, La Lago, Monte Claro, y Los Tres Caminos, entre otros

Por Andrea Guerrero

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo
Foto: Cortesía
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, informó este martes la activación del servicio de agua potable en diversos sectores del eje Santa María, correspondiente al sistema de gravedad norte en el municipio Maracaibo.

Según el cronograma oficial, el suministro se encuentra activo en parroquias como Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante y Santa Lucía, beneficiando a más de 80 comunidades entre barrios, urbanizaciones y conjuntos residenciales.

Entre los sectores atendidos destacan Veritas, Santa Bárbara 1 y 2, Barrio 12 de Octubre, Altos de Milagro Norte, Tierra Negra, Valle Frío, Primero de Agosto, Cuatricentenario, La Lago, Monte Claro, y Los Tres Caminos, entre otros.

Asimismo, se confirmó el abastecimiento en centros de salud como el Hospital Universitario, Maternidad Castillo Plaza, Hospital Coromoto, CDI Cerros de Marín y Valle Frío, Diálisis Maracaibo, Diálisis San Juan Bautista y el Hospital Psiquiátrico.

Este operativo forma parte del plan de estabilización del sistema hídrico en la región zuliana, que busca mejorar la frecuencia y presión del servicio en zonas históricamente afectadas por fallas estructurales.

Noticia al Día / Hidrolago

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Maracaibo inicia la Navidad con encendido simultáneo en las plazas de la República e Indio Mara este 1-Oct

Maracaibo inicia la Navidad con encendido simultáneo en las plazas de la República e Indio Mara este 1-Oct

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Hallaron muerto al embajador de Sudáfrica en Francia

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Murió repentinamente Carlos Arau, actor de ‘Vecinos’

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

Venezolanos destacaron en el Campeonato Suramericano de Natación Juvenil

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

El día que unos locos mataron con una estaca a un bebé creyendo que era El antiCristo

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

Niuman Romero se despide del beisbol tras 19 temporadas

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum

César Chirinos y Héctor Peña presentan su nuevo álbum "El vallenato que te gusta"

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Gestos y expresiones de las mujeres en la actualidad

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Vinculan sentimentalmente a la actriz Geraldine Bazán con el venezolano Alejandro Nones

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Carlos Alcaraz conquista por primera vez Tokio y firma una temporada histórica

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

Se divorciaron Nicole Kidman y Keith Urban: pareja icónica de Hollywood

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

El Camino de Santiago, un viaje a la memoria (por Alejandro Vásquez Escalona)

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

Las series de comodín abren el show de la postemporada 2025 de Grandes Ligas

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

La diáspora venezolana sigue creciendo (por la Dra. Luz Neira Parra)

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Trump reveló que EEUU fue “amenazado por Rusia” y que respondió enviando un submarino nuclear

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Estos son los feriados bancarios y no laborables para el mes de octubre

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

Fallece la influencer zuliana Paola Caldera a causa de leucemia

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

El paso vehicular en la Circunvalación 1 estará parcialmente restringido este martes 30- Sep

Noticias Relacionadas

Entretenimiento

Investigan a jueza por sus bailes en Tiktok

Los denunciantes alegan que dichas publicaciones afectan la imagen de la Rama Judicial, mientras que Cabrera se ha negado a entregar su teléfono celular y ha hecho público su caso
Zulia

Líderes regionales y la sociedad civil se encuentran en el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz Capítulo Zulia

En consenso y unidad líderes de la región Zuliana junto a empresarios, representantes de partidos políticos, y personalidades que hacen…
De Interés

Vuelve el festival nuevas bandas: R1tval de Maracaibo lidera la presentación especial

La banda lanzó su EP más reciente el cual lleva por nombre "Cartas en Fuego – EP"
Al Dia

Gobernador Luis Caldera lidera despliegue histórico con Plan de Asfaltado en la C1 y 31 frentes activos

El proyecto de rehabilitación y asfaltado de la C-1 es una obra que conecta los municipios Maracaibo y San Francisco con el Puente General Rafael Urdaneta.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025