Hidrolago activa servicio de agua en más de 10 parroquias del eje Santa María en Maracaibo

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, informó este martes la activación del servicio de agua potable en diversos sectores del eje Santa María, correspondiente al sistema de gravedad norte en el municipio Maracaibo.

Según el cronograma oficial, el suministro se encuentra activo en parroquias como Bolívar, Cacique Mara, Caracciolo Parra Pérez, Cecilio Acosta, Chiquinquirá, Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, Francisco Eugenio Bustamante y Santa Lucía, beneficiando a más de 80 comunidades entre barrios, urbanizaciones y conjuntos residenciales.

Entre los sectores atendidos destacan Veritas, Santa Bárbara 1 y 2, Barrio 12 de Octubre, Altos de Milagro Norte, Tierra Negra, Valle Frío, Primero de Agosto, Cuatricentenario, La Lago, Monte Claro, y Los Tres Caminos, entre otros.

Asimismo, se confirmó el abastecimiento en centros de salud como el Hospital Universitario, Maternidad Castillo Plaza, Hospital Coromoto, CDI Cerros de Marín y Valle Frío, Diálisis Maracaibo, Diálisis San Juan Bautista y el Hospital Psiquiátrico.

Este operativo forma parte del plan de estabilización del sistema hídrico en la región zuliana, que busca mejorar la frecuencia y presión del servicio en zonas históricamente afectadas por fallas estructurales.

Noticia al Día / Hidrolago