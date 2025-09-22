Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco este lunes

La empresa Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago) informó que este lunes se encuentra activo el servicio de agua potable en el municipio San Francisco, estado Zulia, como parte del ciclo de abastecimiento San Francisco I.
El suministro incluye sectores de tres parroquias del municipio:
- Parroquia Domitila Flores: Luis Aparicio, La Popular (hasta los Navas), Limpia Norte.
- Parroquia El Bajo: Urbanización Villa Paraíso.
- Parroquia San Francisco: Negro Primero, Villa Bolivariana, La Coromoto, Urbanización San Francisco, La 40, Bicentenario Sur, Divino Niño, El Placer, El Perú, San Ramón, Complejo El Sol (partes bajas), San Luis y San Francisco Pueblo.
Además, se reporta servicio activo en los centros de salud CDI El Bajo, CDI San Francisco y el CDI de la 35, lo que garantiza atención médica con acceso al recurso hídrico.
Noticia al Día / Hidrolago