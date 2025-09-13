Sábado 13 de septiembre de 2025
Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco

El suministro de agua beneficia actualmente a comunidades de las parroquias Marcial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco

Por Andrea Guerrero

Hidrolago activa servicio de agua en sectores del municipio San Francisco
Foto: Referencial
La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), adscrita al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, informó que se encuentra activo el servicio de abastecimiento hídrico en diversos sectores del municipio San Francisco, estado Zulia, como parte del esquema de distribución correspondiente al sistema Sierra Maestra.

Según el reporte oficial, el suministro de agua beneficia actualmente a comunidades de las parroquias Marcial Hernández, Francisco Ochoa y San Francisco. Entre los sectores atendidos se encuentran: Calle 148 Sur América, Ambulatorio Sierra Maestra, Los Silos, El Manzanillo, Adam Sthormes, Corazón de Jesús, La Alambra, Eloy Párraga Villamarín y San Felipe 6.

Asimismo, se confirmó que hospitales y ambulatorios ubicados en estas zonas cuentan con servicio activo, garantizando el funcionamiento de los centros de salud y la atención a la población.

Noticia al Día / Hidrolago

