Hidrolago mantiene activo el cronograma de abastecimiento en San Francisco II

La Hidrológica del Lago de Maracaibo (Hidrolago), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de las Aguas, informó que se encuentra en plena ejecución el cronograma de abastecimiento en el eje San Francisco II, correspondiente al municipio San Francisco del estado Zulia.

El servicio se mantiene activo en la parroquia San Francisco, beneficiando a más de una decena de comunidades que reciben el suministro de agua potable de manera programada, como parte de las acciones orientadas a garantizar el acceso al vital líquido en zonas priorizadas.

Entre los sectores atendidos se encuentran: Mavieja (1, 2 y 3), San Benito, Betulio González, La Punta, Virgen de Fátima, La Popular (hasta el Liceo Gonzalo), Luis Aparicio, Negro Primero, San Felipe II, Limpia Sur, Ciudad del Sol, San Ramón y San Ramón 2B.

Asimismo, se confirmó el abastecimiento a instituciones de salud como el Hospital San Francisco y la Maternidad San Francisco, en cumplimiento de los lineamientos del Gobierno para fortalecer la atención integral a la población.

