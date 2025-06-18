Una institución que ha sido faro de salud y esperanza durante siete décadas: El Hogar Clínica San Rafael. Su gerente, Janine Perozo, en entrevista con Noticia al Día, enfatizó que este centro de salud no solo brinda una amplia gama de especialidades médicas, sino que también se distingue por su compromiso con la accesibilidad y la calidad humana en cada atención prestada.

Actualmente, la clínica dispone de consultas en todas las especializaciones en pediatría, ecología, ginecología, medicina general, urología, cardiología, cirugía de tórax, neurocirugía y ortopedia en todas sus subespecialidades.

Asimismo, cuentan con un completo servicio de fisiatría y rehabilitación, banco de sangre y un laboratorio capaz de realizar cualquier tipo de prueba. La institución está equipada para llevar a cabo diversas intervenciones quirúrgicas, con precios sumamente accesibles para la comunidad. Así lo informó Perozo durante su visita a nuestra sala de redacción.

La esencia de Hogar Clínica San Rafael

Comentó que, más allá de la atención médica existencial, el Hogar Clínica San Rafael se distingue por su invaluable acompañamiento espiritual. Agregó que este centro de salud pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una organización con más de 450 años de trayectoria mundial presente en diversos continentes.

Como parte de la provincia América Latina y el Caribe, la Orden abarca desde México hasta Argentina, con presencia en 11 países a través de escuelas, centros de rehabilitación, centros de salud mental y clínicas generales como la de Maracaibo Hogar Clínica San Rafael, y en Caracas San Juan de Dios. Dichas organizaciones brindan un servicio de atención espiritual y religiosa a cada paciente lo que marca una diferencia fundamental en la experiencia de la atención médica.

Perozo informó que, próximamente, la clínica inaugurará una nueva unidad de gastroenterología, incorporando a cinco reconocidos gastroenterólogos a su equipo. Esta ampliación de servicios, que ya cuenta con instalaciones listas, fortalecerá aún más la capacidad de la clínica para atender diversas patologías, agregó.

Resaltó que la institución está realizando diversos procesos en modernización y adecuación para adaptarse a las nuevas necesidades, manteniendo su vanguardia en la atención médica. Destacó que la atención en la clínica es continua, con consultas disponibles desde las 7:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, y un servicio de emergencia preparado para atender cualquier requerimiento.

El corazón social de la clínica: Apadrinamiento y asistencia

La vocación de servicio de Hogar Clínica San Rafael se extiende a su robusta labor social. A través de su unidad de trabajo social, la clínica lleva a cabo el programa de apadrinamiento, dirigido a niños de escasos recursos que requieren intervenciones quirúrgicas.

Para ello, se organizan eventos constantes en búsqueda de padrinos que ayuden a cubrir los gastos de estas operaciones vitales. Por otro lado, cada jueves se brinda asistencia médica y un plato de alimento a un grupo de personas de la comunidad con recursos limitados.

Finalmente, la gerente Janine Perozo subrayó que el Hogar Clínica San Rafael es una asociación civil sin fines de lucro. Su misión principal es brindar beneficios y asistencia a quienes más lo necesitan, consolidando así un modelo de atención integral que va más allá de lo meramente médico. La clínica se enorgullece de su responsabilidad, calidad y hospitalidad, atendiendo a todos por igual, sin distinción de raza ni posición social. Así concluyó Perozo durante su visita a NAD.

Texto: Bleidys Sanchez /Pasante

Noticia al Día