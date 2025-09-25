Jueves 25 de septiembre de 2025
Hospitales en Maracaibo y Baralt realizaron evacuaciones preventivas por réplicas sísmicas

Entre los hospitales evacuados se encuentran el Universitario de Maracaibo y el Dr. Luis Razzetti de Baralt. Imágenes difundidas muestran a los presentes en el Hospital Universitario de Maracaibo en las áreas externas del recinto, a la espera de que la situación se estabilice

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
Durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre, se llevó a cabo la evacuación preventiva de pacientes y personal en varios centros hospitalarios del estado Zulia, como medida de resguardo ante las réplicas del reciente sismo.

Entre los hospitales evacuados se encuentran el Universitario de Maracaibo y el Dr. Luis Razzetti de Baralt. Imágenes difundidas por las redes sociales y por el periodista Jhorman Cruz, muestran a los presentes en el Hospital Universitario de Maracaibo en las áreas externas del recinto, a la espera de que la situación se estabilice.

En el hospital de El Venado, la evacuación incluyó el traslado de pacientes en camillas, como medida de seguridad ante el riesgo de nuevas sacudidas que pudieran comprometer la estructura del edificio.

El alcalde del municipio Baralt, Samuel Contreras, informó al periodista Blas Medina que en el Hospital Dr. Luis Razzetti algunas estructuras cedieron, lo que motivó la evacuación. Asimismo, indicó que los pacientes fueron reubicados en distintos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para continuar con su atención médica.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y reiteran el llamado a seguir las recomendaciones oficiales ante la actividad sísmica.

Noticia al Día / Redes sociales / Jhorman Cruz

