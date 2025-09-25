Hospitales en Maracaibo y Baralt realizaron evacuaciones preventivas por réplicas sísmicas

Durante la madrugada de este jueves 25 de septiembre, se llevó a cabo la evacuación preventiva de pacientes y personal en varios centros hospitalarios del estado Zulia, como medida de resguardo ante las réplicas del reciente sismo.

Entre los hospitales evacuados se encuentran el Universitario de Maracaibo y el Dr. Luis Razzetti de Baralt. Imágenes difundidas por las redes sociales y por el periodista Jhorman Cruz, muestran a los presentes en el Hospital Universitario de Maracaibo en las áreas externas del recinto, a la espera de que la situación se estabilice.

En el hospital de El Venado, la evacuación incluyó el traslado de pacientes en camillas, como medida de seguridad ante el riesgo de nuevas sacudidas que pudieran comprometer la estructura del edificio.

El alcalde del municipio Baralt, Samuel Contreras, informó al periodista Blas Medina que en el Hospital Dr. Luis Razzetti algunas estructuras cedieron, lo que motivó la evacuación. Asimismo, indicó que los pacientes fueron reubicados en distintos Centros de Diagnóstico Integral (CDI) para continuar con su atención médica.

Las autoridades locales mantienen el monitoreo en las zonas afectadas y reiteran el llamado a seguir las recomendaciones oficiales ante la actividad sísmica.

ULTIMO MINUTO. Evacúan pacientes y personal del Hospital Universitario de Maracaibo por supuestas fallas en la estructura provocada por los recientes movimientos sísmicos. Sep. 25 2:28 a.m. pic.twitter.com/Hfjx0RDxKT — gustavo garcia (@gusgargut) September 25, 2025

Noticia al Día / Redes sociales / Jhorman Cruz