Hotel Tibisay del Lago desmiente falsas publicaciones sobre Concierto de Rawayana

El Hotel Tibisay del Lago ha emitido un comunicado oficial desmintiendo la realización del concierto de la banda venezolana Rawayana programado para el 19 de diciembre de 2025 en sus instalaciones.

A través de sus redes sociales, el hotel ha aclarado que la información difundida en plataformas como Ticketplate, Cusica y Alive es totalmente falsa y no cuenta con ningún tipo de autorización.

"Queremos informar a nuestros clientes y al público en general que no existe ningún acuerdo comercial entre nuestro hotel, la productora del evento y los artistas mencionados", señala el comunicado.

En su anuncio, el hotel lamentó profundamente cualquier inconveniente o confusión que esta información errónea haya podido generar entre sus seguidores y el público en general.

Además, reiteró su compromiso con la transparencia y ha instado a los usuarios a verificar la información de los eventos a través de los canales oficiales del hotel.

Noticia al Día / Hotel Tibisay del Lago