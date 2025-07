"Hoy volvimos a nacer y esa oportunidad nunca nos cansaremos de agradecérselas a Dios": jóvenes de Los Pescadores

Una nueva oportunidad les devolvió "la vida" a los cuatro maracaiberos excarcelados de El Salvador. Hoy 22 de julio, volvieron a sus hogares para reencontrarse con sus familiares y poder atesorar esa unión que percibían imposible.

Hoy, Mervin, Andy, Ringo y Eddy, lloran de felicidad y su mayor agradecimiento es para Dios, por poner en su camino a todas aquellas personas que hicieron posible su regreso a casa.

Foto: Wilberth Marval

"Agradecido con Dios, mi familia, amigos y el Presidente Maduro por nunca desistir y luchar hasta el último momento por regresarnos a nuestros hogares. El maltrato físico y psicológico fue constante, pero pudimos salir", dijo conmovido Mervin Yamarte.

Foto: Wilberth Marval

Al igual que Yamarte, Eddy llegó corriendo a abrazar a sus seres queridos: "De vuelta con mi madre y mi hija, eso se agradece y mi gratitud es de por vida. Qué más puedo pedir".

La algarabía se sentía en los habitantes del sector Los Pescadores, quienes colmaron la calle 27D para darle ese caluroso apoyo de bienvenida.

Foto: Wilberth Marval

"Todo aquel que los vio crecer y conoce su desempeño saben que son muchachos de casa, que se fueron buscando un progreso y recibieron una injusta condena", afirmaban sus vecinos.

Ringo no dudó en quitarse sus zapatos y quedarse descalzo para sentir su tierra. "Hoy volvimos a nacer y esta nueva oportunidad nunca me cansaré de agradecérselas a Dios. Fueron muchos los maltratos, lo que no se mostró, lo que vivimos, lo que tenemos para contar, pero el estar con mi familia valió la pena" resaltó Ringo, mientras una multitud lo acompañaba en el porche de su casa.

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día