IMPA atendió a perrita “Chukita” arrollada en la parroquia Cecilio Acosta

El Instituto Municipal de Protección Animal (IMPA), adscrito a la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo, realizó este jueves con éxito la cirugía de amputación del miembro posterior derecho de la perrita comunitaria apodada “Chukita”, quien fue atropellada el pasado viernes 12 de septiembre en la parroquia Cecilio Acosta.

La doctora Teresa Hernández, quien estuvo a cargo de la operación, explicó que "la cirugía de Chukita fue un éxito. El procedimiento transcurrió sin complicaciones y la perrita se está recuperando favorablemente. Nuestro principal objetivo es siempre garantizar el bienestar animal y, en este caso, una amputación era la solución para que pudiera continuar su vida sin sufrimiento”.

Defensa y bienestar de las mascotas

En aras de garantizar una mejor calidad de vida en defensa de los animales, el equipo médico profesional veterinario del IMPA atendió el procedimiento quirúrgico de “Chukita” en las instalaciones del instituto ubicada en Plaza Para Todos.

Foto: Cortesía

En este sentido, Wendy Zabala, Primera Comisaria de la Policía del estado Zulia y habitante de la parroquia Cecilio Acosta, detalló que “cuando ocurrió el accidente, procedí asistir a Chukita y luego me comuniqué con la presidenta del IMPA, Nohelia Parra, para coordinar el traslado y la atención que requería la canina”.

"Estoy profundamente agradecida con el IMPA por el apoyo que nos han brindado," expresó Zabala. "Ver el compromiso de todo el equipo con la vida de estos animales es inspirador. Ahora Chukita tendrá un hogar donde pueda recuperarse por completo” expresó Zabala.

Por su parte, María Castro, médica veterinaria del IMPA, declaró que "cuando Chukita llegó a la consulta, tenía un mal pronóstico. El atropello le causó daños irreparables en una de sus patitas, específicamente en el miembro posterior derecho, lo que nos llevó a la difícil decisión de realizar la amputación. Sabíamos que era la única forma de aliviar su dolor y darle una oportunidad de vivir una vida plena”.

Conciencia y responsabilidad

La Presidenta del IMPA y médica veterinaria Nohelia Parra, destacó la importancia de este caso: "Este es un claro ejemplo de la misión de nuestro instituto; no solo brindamos atención médica, sino que también promovemos la conciencia y la responsabilidad animal en nuestra comunidad. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo veterinario y del compromiso de ciudadanos como Wendy Zabala. Esperamos que Chukita tenga una pronta y feliz recuperación, y que su historia inspire a muchos a darle una oportunidad a los animales comunitarios”.

Con esta cirugía se espera que "Chukita" tenga una recuperación total y una vida llena de cariño al lado de sus nuevos cuidadores.

Noticia al Día/Nota de prensa