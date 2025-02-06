Martes 19 de agosto de 2025
Imsasur beneficia a pacientes con consultas y tratamiento gratuitos para ETS y VIH

Entre las recomendaciones realizadas por el subdirector de Imsasur, enfatizó que lo principal es acudir a la consulta para iniciar el control de las mismas

Por Christian Coronel

Imsasur beneficia a pacientes con consultas y tratamiento gratuitos para ETS y VIH
Desde la alcaldía de San Francisco, la gestión del alcalde Gustavo Fernández, continúa ofreciendo atención integral de calidad en el ámbito de salud.

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), también cuentan con atención gratuita y control médico en el Instituto Municipal de la Salud (Imsasur) en San Francisco.

El Dr. Gelvis Gutiérrez, subdirector de Imsasur y especialista en ETS y VIH, informó que, para atender a un paciente de esta área por primera vez, debe acercarse a la consulta en la sede de Imsasur los días martes o jueves a la 1:00pm.

“El paciente debe acudir con dos pruebas de VIH de dos laboratorios diferentes y copia de la cédula de identidad o cédula laminada, si no tiene este documento, puede llevar la partida de nacimiento o en su defecto solicitar una carta al consejo comunal del sector en donde vive con la dirección exacta”.

El especialista también informó que cuentan con medicamentos antiretrovirales disponibles para los pacientes que se encuentran en control en la sede del Instituto Público Municipal de la Salud en San Francisco, ya que según explicó, “somos el único centro dispensador fuera de la Sanidad, y siempre tenemos el tratamiento disponible para nuestros pacientes”, precisó.

Con respecto al número de casos que se manejan desde Imsasur con ETS y VIH, el Dr. Gelvis Gutiérrez, destacó que semanalmente en la consulta, atienden de dos a cinco pacientes nuevos ingresos.

Además, es importante recordar que, en esta especialidad, en el 2024 se atendieron alrededor de 1200 pacientes, ubicando en la consulta a unos 100 pacientes mensuales aproximadamente, a quienes además se les proporcionó tratamiento para su condición médica.

Entre las recomendaciones realizadas por el subdirector de Imsasur con respecto al tratamiento de estas enfermedades, enfatizó que lo principal es acudir a la consulta para iniciar el control de las mismas.

"Los pacientes deben tomar su tratamiento, comer de forma saludable, hacer ejercicio, procurar agua de buena calidad, hervida preferiblemente, y no detener nunca el tratamiento”, con el fin de conseguir resultados positivos.

Nota de prensa

